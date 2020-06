8. februar i år ble politimannen overfalt mens han var på handletur utenfor arbeidstid. Ifølge tiltalen skal han ha blitt sparket i ansiktet og slått flere ganger.

Foranledningen skal ha vært hans arbeid med straffesaker som involverer tiltaltes familie.

I retten kom det fram at dette handler om at prøver som var samlet inn under etterforskning av dødsfallet til tiltaltes mor ble kastet.

Fare for gjentakelse

Statsadvokaten i Troms har etterforsket saken og ført den for Lofoten tingrett. Siden den fornærmede politimannen er ansatt i Svolvær er Nordland politidistrikt inhabile.

Aktor Torstein Lindquister mener at mannen som overfalt en politimann må tvangsinnlegges, siden han etter sakkyndiges mening er strafferettslig utilregnelig. Foto: Robin Mortensen/NRK

Aktor sa i retten at mannen må inn i tvunget psykisk helsevern.

– Han har i tillegg til voldshandlingen også over tid lagt ut lange beskrivelser av politijurister, politifolk og dommere i negative ordelag, og insinuerer langt på vei at det er mye korrupsjon ute og går. Vi mener det er en gjentakelsesfare her, sier Torstein Lindquister.

Mannen har vært i varetekt siden han ble pågrepet i februar.

Tvunget psykisk helsevern Ekspandér faktaboks Tvunget psykisk helsevern er en særreaksjon, det vil si at det ikke er en straff men et måte å beskytte samfunnet mot enkelte personer.

En slik dom kommer i stedet for fengsel dersom man ha begått en alvorlig straffbar handling, var utilregnelig da gjerningen ble begått og det foreligger fare for nye alvorlige lovbrudd.

Særreaksjonen kan tidligst kreves avsluttet etter ett år, og da med ny behandling i domstol. Etter tre år opphører tvangsinnleggelsen, men påtalemyndigheten kan også kreve opprettholdelse av reaksjonen utover denne tiden, det er det kun retten som kan beslutte.

Det er ingen øvre grense på hvor lenge en slik særreaksjon kan forlenges.

De siste årene har bruken av denne særreaksjonen økt i rettsvesenet.

Tidligere dømt

I gjennomgangen av den rettspsykiatriske erklæringen forklarte sakkyndig spesialist i psykiatri, Solveig Klæbo Reitan at den tiltalte har en vrangforestillingslidelse. Å ty til vold tidlig i livet kan statistisk være med på å senke terskelen for bruk av vold senere.

Den tiltalte er tidligere dømt for ett tilfelle av vold, 20 år tilbake i tid.

NRK har tidligere skrevet om politiets manglende arbeid rundt etterforskninga av denne saken.

Ikke fare for gjentakelse

Forsvarer Ellen Jorem fra advokatfirma Elden er uenig i at voldsgraden er så alvorlig.

Tvunget psykisk helsevern er en sterk reaksjon fra det offentlige, og skal kun brukes i tilfeller der det er stor fare for gjentakelse. Det mener advokaten at det ikke er i dette tilfellet.

Advokat Ellen Jorem forsvarte mannen, som har innrømmet å ha slått en politimann i Kabelvåg. Foto: Advokatfirma Elden

– Vi mener at dette må ses som en ordinær sak om kroppsskade. Det er litt problematisk fordi fornærmede har vært sykemeldt i fire måneder, og da er kravet at det skal ansees som en alvorlig kroppsskade. Men dette skal det gjøres en helhetsvurdering av i retten, sier Jorem.

Tiltalen omfatter spark og slag, men ingen vitner har sett at det ble sparket. Videoovervåkningen i butikken viste heller ikke noe spark.

– Vi mener at det ikke kan legges til grunn at han har sparket i ansiktet, og da er det ikke et alvorlig voldslovbrudd. Vi mener at det ikke er grunnlag for å påberope bestemmelsen om tvungen psykisk helsevern.

Uenighet om skadeomfang

I rettssaken ble det også belyst hvor stort skadeomfanget ble på politimannen.

Forsvaret la til grunn at det kun måtte sys ett sting, at det var ikke behov for ambulanse til legevakten. I tillegg til at medisineringen fornærmede fikk, var smertestillende tabletter.

Aktor la vekt på at politimannen er ute av operativ tjeneste og sliter med ettervirkninger i form av hodepine etter hendelsen. Han har vært delvis sykemeldt over lang tid.

Dom i saken er ventet om to uker.