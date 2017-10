Påstand om oppreisning

Rund Sundstrøm er bistandsadvokat for mannen som overlevde knivstikkingen ved Skjombrua i fjor. Sundstrøm sier i Ofoten tingrett i dag at han fremmer en foreløpig påstand på 250.000 kroner i oppreisning. Bistandsadvokat for de etterlatte, Per Ove Marthinsen, har et todelt erstatningskrav på til sammen 278.000. 78.000 av disse er utgifter familien har hatt i ettertid.