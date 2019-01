Like etter klokken 13.30 fortalte politiet at de hadde fått melding om at en gruppe på 10-12 personer hadde tatt seg forbi de fysiske sperringene som er satt opp ved Vareid på E10 i Flakstad og beveget seg inn et skredutsatt område.

Det var brøytemannskaper som meldte i fra om følget og en politipatrulje rykket ut til stedet.

– Dette er fysiske sperringer, så det skal ikke være mulig å misforstå uansett hvilket språk man snakker. Å passere disse sperringene er å anse som farlig, sier operasjonsleder Jon Inge Moen ved Nordland politidistrikt.

– Ikke tiden for skiturer

De siste dagene har kraftig snøfall i Lofoten ført til skredfare i flere områder og to bygder er fortsatt evakuert. Politiet har forsøkt å hindre at personer tar seg inn de rasutsatte områdene ved å sette opp sperrebånd, men dette ser altså ikke ut til å stanse enkelte turgåere.

13.52 opplyser politiet på Twitter at de er på stedet og at alle har kommet seg ut av det skredutsatte området. Men dette er ikke første gangen ivrige turgåere leker med livet, forteller operasjonslederen.

– Også tidligere i uka er det observert skigåere som har bevegd seg inn i de antatt skredutsatte områder. Det er farlig og folk må tenke seg om. Dette er ikke dager man bør legge ut på skitur.

Åpner hovedveien i Lofoten igjen

Snøkasoet har i tillegg til skredfare og evakueringer, også rammet trafikken i Lofoten. Dette er derimot i ferd med å bedre seg og i løpet av dagen er det ventet at alle veiene i Lofoten som har vært stengt, vil åpne igjen.

– Det gjelder også E10, som har vært stengt siden det voldsomme snøfallet søndag ettermiddag, opplyser kontrollingeniør Allan Lorentzen i Statens vegvesen i Lofoten. Brøytebilene går snart i gang med å brøyte veiene hvor det har vært rasfare.

De siste dagene har kraftig snøfall i Lofoten ført til skredfare i flere områder. Foto: Andreas Nyhagen Vikan