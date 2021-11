Pass på når du handler på nett

Norsis ber deg være forsiktig når du eventuelt skal handle julegaver på nett. Stadig flere av oss prøver ut nye og ukjente nettbutikker til julegavehandelen, skriver NTB. Lars-Henrik Gundersen i Norsis forteller at falske nettbutikker dukker opp med jevne mellomrom, og at det øker rundt det store handelsperiodene. Han anbefaler blant annet å se om nettbutikken har skikkelig kontaktinfo på nettsidene for å bedømme seriøsiteten.