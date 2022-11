– Det er kjempeviktig for meg at flere ser at Evidia som bedrift øser inn penger hver dag og driver et kynisk spill med pasientene.

Det sier Bjørn-Eirik Heiberg.

Bjørn-Eirik Heiberg mener Evidia ikke bryr seg nok om pasientene. Foto: Privat

Da han ankom legekontoret til Evidia i Bodø torsdags kveld fikk han beskjed at det var gjort en feil.

Han skulle egentlig ikke ha time i det hele tatt.

Det har fått Heiberg til å gå hardt ut mot det private legekontoret.

Mener legekontoret burde ha oppdaget feilen

I forkant av legetimen mottok Heiberg flere påminnelser og endret til og med tidspunkt, forteller han.

Bjørn-Eirik Heiberg fikk flere bekreftelser fra legekontoret. Like før legetimen fikk han en melding om at han måtte fylle ut et skjema knyttet til underliggende sykdommer. Foto: Skjermdump

Heiberg mener at legekontoret burde ha oppdaget dette før han ankom, ti minutter før timen.

– Jeg har kastet bort min fritid på dette. Jeg dro dit og fikk en kald skulder tilbake.

Sender motkrav

På Evidia sine sider står det:

«Hvis du ikke møter opp til avtalt time, må du betale et gebyr. For offentlige timer er dette gebyret på 1125,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse.»

Heiberg forstår ikke hvorfor de har lov til å be om dette gebyret, mens pasienten bare må godta at timen blir avlyst.

Derfor har Heiberg sendt et motkrav til Evidia på 1500 kroner.

– Hvorfor skal vi som kunder godta det å bli møtt på denne måten, når Evidia kan ta penger derosom pasienten av ulike årsaker ikke kan møte.

– Det handler ikke om pengene

Heiberg anser seg selv som relativt ressurssterk. Derfor ønsker han å stå frem og sette lys på problemstillingen.

Antakeligvis er det mange som ender opp i samme situasjon, men som bare godtar det som skjer, tror han. Derfor er det viktig for han å snakke ut om det.

– Jeg kunne ha kommet langveisfra med fly eller taxi og brukt mye penger på det.

Etter hendelsen sitter Heiberg igjen med en følelse av at Evidia ikke bryr seg om pasientene, derfor er dette så viktig for han.

– Det er ikke pengene det handler om, det er prinsippet.

Han mener fremgangsmåten er langt under det man kan forvente av et seriøst legekontor.

Bør bli kompensert

Ifølge juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har du har rett på en ny time så raskt som mulig.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, mener forbruker bør bli kompensert for eventuelle reiseutgifter som transport, bom og lignende. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

– Det er viktig at legekontoret og pasienten har en god dialog, slik at pasientene føler seg godt ivaretatt, sier han.

Dersom kanselleringen ikke skyldes noe ekstraordinært bør forbrukeren, ifølge Iversen, bli kompensert for rimelige økonomiske tap han har hatt.

– I utgangspunktet vil ikke tapt arbeidsfortjeneste være en del av potten som dekkes.

Ugrei sirkel

Jannicke Bruvik i Pasient- og brukerombudet har ikke hørt om krav om kompensasjon for tapt fritid fra pasienter tidligere.

– Skal vi begynne å kreve penger av hverandre for ulempe og forsinkelser går vi inn i en sirkel som blir ugrei, selv om jeg absolutt har forståelse for at det er vanskelig for pasienten.

– Dersom en pasient hadde kommet til oss med en slik problemstilling ville nok vedkommende bli rådet til å diskutere saken med det aktuelle stedet, sier Jannicke Bruvik i Pasient- og brukerombudet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Hun mener befolkningen både kan og bør ha tiltro til at helsepersonell i all hovedsak gjør så godt de kan, men at det noen ganger ikke går som planlagt.

– Men er det da greit at legekontorene krever penger fra pasientene som ikke kan møte opp til time?

– Tja, det er en vanskelig balansegang.

Pasient- og brukerombudet anslår at over 200.000 legetimer på sykehus ikke blir benyttet, fordi pasienten ikke kommer eller melder forfall.

– Kostnadene for manglende oppmøte tar vi alle i form av skattepenger og forlengede helsekøer.

Ikke-møtt-gebyret er innført som et forsøk på å redusere antallet timer hvor folk ikke møter opp.

Ifølge loven har ikke pasienten krav på erstatning ved forsinkelser eller uteblitt time. En slik endring ville i så fall vært en politisk beslutning, ifølge Bruvik.

Evidia: – Vi kan ikke uttale oss

Svar på E-post fra Evidia Ekspandér faktaboks Evidia er taushetsbelagt alle pasientopplysninger, og vi kan ikke uttale oss om saker som berører pasienter. I Evidia skårer vi veldig høyt på tilfredshetsmålinger blant pasienter, men som i alle kan det oppstå feil i våre systemer. Utover dette så anser vi en slik hendelse som den du beskriver som en sak mellom pasient og Evidia, og som vil bli korrekt håndtert i våre kvalitets og avvikssystemer.

I en e-post til Heiberg som NRK har fått innsyn i, skriver Evidia at de beklager hendelsen og bryderiet den har skapt. I tillegg vil de dekke eventuelle reiseutgifter mot kvittering.

Heiberg sier at han vil ta saken videre.