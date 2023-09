Statsforvalteren har gjennomgått den mottatte rapporten og vi har konkludert med at virksomheten har fulgt opp forholdet i tråd med spesialhelsetjenesteloven § 3-4a, og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Vi er gjort kjent med at det etter hendelsen er etablert en ny rutine for samarbeid mellom helsesekretær og legene som har ansvar for hematologiske pasienter, og at det er foretakets vurdering at denne rutinen fungerer godt. Det er også ukentlige møter hvor man går igjennom samtlige pasienter som er på ventelister. Hensikten er å fange opp pasienter som venter, og av ulike årsaker ikke har blitt kalt inn. dermed sikrer man at pasienter som venter får innkalling til riktig tid.

Statsforvalteren vurderer at redegjørelsen viser at Nordlandssykehuset har fulgt opp hendelsen i sitt kvalitetsforbedrende arbeid.

Samtidig vil vi understreke viktigheten av at det kontinuerlig arbeides med kvalitetsforbedring, og at ledelsen forsikrer seg om at tiltakene som iverksettes er forstått og blir etterlevd, og evaluerer om tiltakene virker slik at de fører til ønsket og varig endring av praksis.

Statsforvalteren i Nordland anser med dette saken som avsluttet.