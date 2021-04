Høyre-politikere la ut nærmest identisk «personlig» budskap i ulike aviser

Politikere fra samme parti er ofte samstemte. Og med drøyt fem måneder igjen til Stortingsvalget, er det naturlig at kandidatene nå prøver å nå ut til flest mulig velgere med sine politiske ambisjoner.

Men i løpet av påsken har en rekke Høyre-politikere tilsynelatende tenkt nøyaktig de samme tankene. Hver for seg har de kommet frem til tre store, identiske bekymringer.

Jobben, skolen og helsa.

Innleggene som denne uken ble publisert i ulike aviser er skrevet på en personlig måte, og signert med navn og bilde.

Tross ulike forfattere, er de merksnodig like:

Like budskap i ulike aviser Ekspandér faktaboks Først skal vi trygt tilbake til hverdagen, og det blir ikke lett. Vi må likevel starte å forberede oss på hva som møter oss på andre siden av krisen, skriver Marianne Dobak Kvensjø i Nordland Høyre i Fremover. Først skal vi trygt tilbake til hverdagen, og det blir ikke lett. Likevel har jeg brukt påsken til å tenke på hva som møter oss på andre siden av krisen, skriver Erlend Svardal Bøe i Troms Høyre, i iTromsø. Først skal vi trygt tilbake til hverdagen, og det ingen tror vel at det blir lett. Jeg brukt deler av påsken til å tenke på hva som møter oss på andre siden av krisen, i den nye hverdagen, skriver Anne Kristine Linnestad i Høyre i Akershus i Østlandets Blad.

Her kan du se innleggene, signert forskjellige Høyre-politikere, i Fremover, Oppland Arbeiderblad, Østlandets Blad, iTromsø og iGjerstad.

NRK har vært i kontakt med Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen for en kommentar.

I en tekstmelding avslår han forespørselen om et intervju.

– Viser til det toppkandidaten vår i Troms, Erlend Svardal Bøe, har sagt til avisa iTromsø om dette. I Høyre er det politikerne som bestemmer hva politikerne sier, skriver og mener. Utover det har jeg ingen kommentar.

Skrev leserinnlegg i Fremover

Erlend Svardal Bøe er en av dem som tok til orde i iTromsø og iHarstad forleden.

Han ønsker ikke snakke med NRK onsdag ettermiddag:

– Har allerede uttalt meg til flere medier om dette i dag, og har egentlig ikke særlig mye mer å si eller å legge til om saken, skriver han i en SMS.

NRK har også forsøkt å få Marianne Dobak Kvensjø i tale, andrekandidat til Stortinget for Nordland Høyre. Det er hun som har signert leserbrevet i Fremover.

Heller ikke Kvensjø vil snakke med NRK:

Kai, journalist: Saken gjelder innleggene du og dine partifeller publiserte tirsdag, som går på dine/deres bekymringer rundt jobben, skolen og helsa. Når tror du at du har tid til en kjapp telefonprat? Marianne Dobak Kvensjø: Hei. Er dessverre opptatt, men her har du mine kommentarer :



Jeg har ikke noe å legge til utover det som Erlend (svartdal bøe) har sagt til itromsø.



Jeg mener budskapet i innlegget er viktig for Nordland og hvordan vi skal komme oss ut av krisen.



Marianne

Ha en fortsatt fin dag :)

Er enig i at det kan se merkelig ut

Til iTromsø sier Bøe at han «skjønner at det kan se litt merkelig ut».

Han sier også at han og partifellene har drodlet og diskutert dette sammen:

– Og utvekslet tanker og formuleringer for det vi mener er et viktig budskap. Det er ingenting unikt i det – det skjer i alle partier, sier Bøe til avisa.

Overfor avisa sier han seg dog enig i at det kan se litt snodig ut at kandidater fra Lillehammer i sør til Troms og Finnmark i nord bruker samme «jeg-form».

Kom24 har også fått Bøe i tale. På spørsmål om innlegg med omtrent likelydende budskap signert med ulike navn kan gå på troverdigheten løs, svarer han:

– Det håper jeg ikke, politikk er politikk. Det er Høyre sitt budskap og politikk som er det viktige og vi kommenterer i det innlegget. Men så er jeg ikke dummere enn at jeg skjønner at folk tenker sitt. Men budskapet og politikken i det er Høyre sin politikk.

Kan gå på bekostning av tilliten

Professor Birgit Røe Mathisen ved Nord universitet sier at massespredte leserinnlegg er relativt vanlig. Og at det for så vidt ikke er noe galt i det.

Birgit Røe Mathisen ved Nord universitet. Foto: Katinka Vaag Prestøy / NRK

– Det som blir spesielt her, er jo nettopp bruken av ordet «jeg», som signaliserer et personlig utgangspunkt, en personlig refleksjon og mening.

Når det så viser seg at det er flere som står bak det samme jeg, kan det jo føre til at folk føler seg lurt, og at det går utover tilliten til politikerne, mener Mathisen.

– Jeg oppfatter heller ikke at det er gjort rede for at det er noen andre som har skrevet det. I starten står det at «Leserbrev: dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger». Og det er jo en standard merking av alle leserinnlegg. Sånn sett er jo ikke premissene helt klare her.

En del lokalaviser nedprioriterer massespredte politiske leserinnlegg uten lokal forankring.

Slik kan bruken av «jeg» bidra til at det er lettere å komme på, tror hun.

– En uting

Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland sier at innlegg som blir delt videre som politikernes eget produkt, ikke akkurat er et stort demokratisk problem.

Men han syns likevel at det er en uting.

Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi ser dette særlig inn mot valgkamper. Det har eksistert i mange år. Det er derimot lettere å avsløre med tilgang på nettaviser.

– Jeg syns det er en uting, for jeg syns at politikerne må kunne skrive sine egne debattinnlegg. Det er min mening.

Han mener at en kultur der budskap blir produsert for å «menes» av flere kan gjøre skillet mellom lokale stortingsrepresentanter liten.

Han understreker at han ikke har lest de aktuelle innleggene, men at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Jeg vil ikke nødvendigvis si at dette er et stort problem, men det er ganske irriterende og unødvendig, sier Sneve.