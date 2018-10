Parteringsdrapet i Nord-Sverige: Siktede hevder han handlet i selvforsvar

Det var 24. oktober at en turgåer fant kroppsdeler ved Kalix-elven i Norrbotten i Sverige. Da politiet ankom stedet fant de et hode, bein og armer, og saken ble etterforsket som et drap samme dag.

En mann i slutten av 40-årene ble pågrepet og siktet for hendelsen. Under gårsdagens høring ble mannen varetektsfengslet.

Onsdag ettermiddag skriver svensk politi i en pressemelding at den siktede har erkjent at han har drept den avdøde mannen, men han hevder han handlet i selvforsvar.

– Det eneste jeg kan si er at han erkjenner ugjerningen, men nekter straffskyld, sier forsvarer, Jens Arnhof til avisen Nörrlandska Socialdemokraten (NSD).

Våpen og trekantdrama

Onsdag skriver NSD at politiet har funnet det nøyaktige åstedet for drapet. På stedet skal det ha blitt funnet våpen som nå er beslaglagt. Aktor Anna Väppling bekrefter dette til avisen, men vil ikke gå i detaljer om åsted, og heller ikke om det er selve drapsvåpenet de har beslaglagt.

De resterende kroppsdelene til den avdøde skal ha blitt funnet i en container i nærheten av åstedet.

Samme avis skriver at den siktede og den drepte skal ha vært innblandet i et trekantdrama, der de to på ulike tidspunkt skal ha hatt en relasjon til samme kvinne. Dette skal være bakgrunnen for drapet, ifølge avisen, som også skriver at den siktede har vært etterforsket av politiet tidligere, grunnet trusler.

Politiet har forklart at begge er fra Øst-Europa, og at den drepte var en ung mann.

Fortsetter avhør av vitner

Ifølge påtalemyndigheten er den siktede varetektsfengslet fordi de anser det som sannsynlig at mannen vil begå flere lovbrudd. Det skal i tillegg være risiko for bevisforspillelse, og at siktede vil prøve å unngå straff.

En tiltale vil være klar 27. november 2018.

Fram til da vil etterforskningen fortsette med avhør av vitner og teknisk etterforskning, skriver politiet i pressemeldingen.

Kalix er et populært reisemål for mange nordmenn bosatt i Nord-Norge, blant annet på grunn av sine strender, havsbad, campingplass, nærhet til andre feriemål og kort avstand til Ikea i Haparanda.