Fikk «sjokk» i møte med legevakta: – Legen måtte leite etter utstyr og springe for å ta telefonen

En av hennes nærmeste ble alvorlig syk en dag i starten av august. På kvelden måtte de to for andre gang oppsøke legevakta i Mosjøen på Helgeland. Der møtte de en lege som var helt aleine på jobb.

– Jeg synes det er rystende at legevaktlegene er helt mutters aleine på kveldene og nettene. Og tenker på hva som skjer om det kommer inn flere med alvorlige tilstander samtidig, hvordan blir det da håndtert?

Ikke uvanlig at hjelpepersonell mangler

Nordland er det fylket med flest legevakter, og mange av dem er små legevakter.

Det er ingen selvfølge at det er noen til å assistere legen på kveldene og natta eller i helgene.

Av de rundt 170 legevaktene i landet er det 18 prosent som mangler hjelpepersonell både kveld og natt, og der legen derfor må jobbe alene, ifølge en undersøkelse fra 2018.

Var redde og ringte legevakta

Carola Karl Urvik jobber sjøl i helsevesenet, som jordmor på sykehuset i nabobyen Sandnessjøen. Denne augustdagen ble hun brått pårørende.

På ettermiddagen fikk de god hjelp på legevakta, men ble oppfordra til å komme tilbake på kvelden dersom de synes det var nødvendig.

– Det var jo litt skummelt og gikk mot natta. Så vi ville ha det sjekka en gang til, for det var snakk om blødning. Vi ringte legevakta og fikk ny time.

Den nye timen var klokka 20.45. Tre kvarter senere satt de to ennå på venterommet og venta på å få komme inn til legen.

– Klokka litt over halv ti kom legen ut og unnskyldte seg for at vi måtte vente så lenge. Da hadde legen vært ute med ambulanse en plass.

– Legen måtte leite rundt i skuffer

Urvik sier de reagerte på at legen var helt alene på jobb.

–Vi spurte om det ikke var noen sykepleiere her. Og da fikk vi vite at kommunen ikke har penger til å ansette en sykepleier eller assistent på kvelden og natta.

Som jordmor kunne hun assistere legen litt. Men hun var der som pårørende.

– Vi var sjokkert over at legen måtte leite rundt i skuffer etter ting og hente utstyr. Og mens legen behandla pasienten så ringte telefonen. Og legen måtte igjen unnskylde seg og ta telefonen, for det var ikke noen andre som kunne gjøre det.

Mens de var inne hos legen kom det inn en ny pasient, og behandlinga måtte utsettes igjen.

– Men det gikk bra, for det var ikke så alvorlig lenger. Og legen gjorde en fantastisk jobb.

Må alltid hjelpe de sykeste først

Kommuneoverlege i Vefsn, Hege Harboe Sjåvik, bekrefter at legen er aleine på jobbe etter klokka 19.30 i helgene og etter kl. 22.00 på hverdagene. Det betyr blant annet at de som venter mens legen er ute i et akuttoppdrag må vente på å få den oppfølginga de skulle ha hatt.

– Noen vakter er veldig travle, og den sykeste må alltid få hjelp først. Det er klart det er kjempebelastende for syke pasienter å vente, kanskje særlig barn.

Kommuneoverlege Hege Harboe Sjåvik i Vefsn Foto: Privat foto

Hun understreker at de har ei god legevakt i kommunen med dyktige leger og helsepersonell. Men legevaktordninga i hele landet er under sterkt press, også i Vefsn.

– Vi holder på gjennomgå hele legevaktsystemet og skal være ferdige med det i høst. Vi kan absolutt bli mer moderne organisert og få bedre bemanning, medgir kommuneoverlegen.

Mener ingen leger bør jobbe alene

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin gjorde undersøkelsen i 2018 på oppdrag for Helsedirektoratet.

Jesper Blinkenberg, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Foto: Arngeir Berge

De mener at ingen som jobber i legevakt bør jobbe alene, både av hensyn til kvalitet og av hensyn til sikkerhet for den ansatte.

– Vi mener alle legevakter skal ha hjelpepersonell tilgjengelig døgnet rundt. I små legevakter kan det lages fleksible ordninger med annet helsepersonell som er på vakt i kommunen, sier senterleder Jesper Blinkenberg.

– Helt mutters aleine

Carola Karl Urvik har tidligere vært lokalpolitiker for Venstre. Foran stortingsvalget står hun på lista til Helsepartiet i Nordland. Hun er klar på at hun mener bemanninga er så lav at det er utrygt for pasienter og pårørende.

Carola Karl Urvik står på lista til Helsepartiet foran stortingsvalget Foto: Privat foto

– Det er jo heller ikke greit for legevaktlegene å ha det sånn. De kan lett bli stressa når de skal behandle en pasient samtidig som telefonen ringer. Det blir jo ikke akkurat lettere å rekruttere leger ute i distriktene når det er sånn.

Urvik forteller at hun har snakka med naboer som heller ikke visste at det bare er en eneste lege på jobb.

– Man veit ikke hvordan ting er før man har merka det sjøl på kroppen og vært pårørende.

Ber kommunen hoste opp penger

Nå mener hun at Vefsn kommune må ansette en person til.

– Jeg vil oppfordre kommunen til å ansette en person til på legevakta. De må hoste opp de pengene, det kan ikke koste all verden.

Men det er vel sjelden det kommer flere akutt-tilfeller samtidig i en såpass liten kommune?

– Det vet man jo ikke. På dagen går ting stort sett greit. Men dette handler om liv og helse til folk, og da skal man ikke spare.

Ordføreren: – Har ikke hatt økonomi til å bemanne

Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla (Sp) sier politikerne er klar over situasjonen på legevakta.

– Den situasjonen Carola her beskriver er jo reell, og det er ingen tvil om at hun veit hva hun snakker om.

Ordfører i Vefsn Berit Hundåla (Sp) Foto: Fylkesmannen i Nordland

Hundåla sier alle distriktskommuner slåss om et fåtall leger som er ledige. For tida er de heldig stilt i Vefsn og har de legene de trenger.

Men hun ser behovet for mer personell som kan assistere legen.

– Vi har ikke hatt økonomi til å bemanne med hjelpepersonell på kveld og natt. Nå får vi se hva gjennomgangen viser, den får vi forhåpentligvis på bordet nå i høst. Så ser vi på dette i lag med mange andre tiltak.

Kan du love en sykepleier eller helsesekretær ekstra på legevakta?

– Nei, jeg kan ikke love det nå, men vi veit jo at dette er ei utfordring. Og selvfølgelig når vi skal rekruttere leger så er alle slike tiltak med på å øke interessen for Vefsn.