Varm vind blåser over Trøndelag og Nord-Norge, skriver meteorologene på Twitter.

Spesielt varmt blir det i Trøndelag, hvor det kan bli opp mot 23 grader.

Og da er det mulig at flere stasjonsrekorder for høy septembertemperatur kan ryke. Gjeldende rekorder i lavlandet ligger mellom 20 og 27 grader, melder meteorologene.

– Med tanke på at vi har kommet inn i september, er dette bra temperaturer, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NRK.

Han forteller at det er et høytrykk som har sørget for bra vær over større deler av Skandinavia de siste dagene, og at det ser ut til å fortsette inn i torsdagen.

I store deler av Nord-Norge vil det være temperaturer omkring 20 grader.

Vind fra sør og sørøst gjør at den kjølige havluften holder seg unna, og at det kommer varm luft fra land.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Verre på Vestlandet

For landet for øvrig starter også dagen ganske bra, med et klart unntak.

– På Vestlandet blir det regn allerede fra formiddagen, men det vil det også bli i fjellet og på Østlandet utover ettermiddagen, sier Granerød.

Slutt på sommeren

Inn mot helgen vil sommerværet være over hos de kortvarige værvinnerne i Trøndelag og Nord-Norge.

– Når vi kommer inn i helgen synker det ganske raskt, og det vil etter hvert nærme seg mer høstlige temperaturer gjennom helga, sier Granerød.

– Vi vil ha en værsituasjon de nærmeste dagene med lavtrykksaktivitet i Nordsjøen og Norskehavet, det betyr mye vestavind og pålandsvind.

Det gir mye skyet vær på Vestlandet, og utover helgen også i Nord-Norge. Østafjells ligger i le, og vil få noe regn, men ellers lettere skydekke og perioder med sol, er konklusjonen fra meteorologen.

Det kan altså se ut som sommeren er bak oss.

– Men høsten er lang og vi kan fortsatt være heldig å få noen finværsdager tilbake, sier Granerød.