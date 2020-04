Her møtes bilen og bibelen: Kirken holder drive-in-gudstjenester i påsken

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Kjære menighet. Bilkjørende menighet. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus».

Da prost Olav Rune Ertzeid i Nord-Helgeland skulle forkynne om Jesu inntog på esel palmesøndag, var det foran et noe mer motorisert publikum enn vanlig.

For selv om kirkerommet i Alstahaug kirke på Helgeland var tomt i kirketiden søndag, var parkeringsplassen fylt opp.

Siden de ikke kan ha gudstjeneste inne i kirken, har prosten og hans kolleger på Helgeland måttet tenke nytt og kreativt.

Da landet de på drive-in-gudstjenester.

– Da blir det en slags type fellesskap – på parkeringsplassen – og er det noe folk i dag mangler så er det nettopp opplevelse av fellesskap, å være sammen, sier prosten til NRK.

Tredoblet antall besøkende

På en vanlig gudstjeneste palmesøndag pleier det å være mellom 70 og 100 i kirken forteller han.

– Og nå er det nok i hvert fall det dobbelte og kanskje det tredobbelte.

Når man er i nær familie kan man være opp mot fem stykker i hver bil, forteller presten.

De har også avklart avstanden det skal være mellom bilene med kommunelegen.

– Det er gøy å gjøre noe som er annerledes, påpeker han.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Stappet organisten i en kassebil

– Hvordan blir dette tatt imot av folket?

– Jeg har kun hørt utelukkende positive reaksjoner, forteller prosten.

Slik stuer man inn organisten når gudstjenesten flyttes ut på parkeringsplassen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Med organisten presset inn bak et keyboard i en kassebil, holdt kirken nemlig fullverdig gudstjeneste.

– Jeg tenkte «når de får det til i sør så får vi det i hvert fall til her», forteller Ertzeid

Holder gudstjeneste på tilhengeren Du trenger javascript for å se video.

Populært flere steder

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Den norske kirke har ingen offisiell oversikt over hvor mange som tilbyr gudstjenester av dette slaget, men forteller at de var tidlig ute i Skien.

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Byvig sier kirke-initiativet er populært på parkeringsplasser over hele landet. Foto: Kirkerådet

Hun tror mange har fått ideen derfra, og sier initiativet har funnet sted i Haugesund og Tønsberg også.

– I Tønsberg var hele torget stappfullt av biler i går. Vi vet at oppslutningen har vært god og at det er et populært tiltak, forteller hun.

Høytid for drive-in

Ifølge henne er det fortsatt noen steder der kirken er åpen. Ikke for gudstjeneste, men for at folk skal kunne sette seg ned og tenne lys eller lignende.

Hun understreker at de holder åpent i henhold til myndighetenes restriksjoner.

Dybvig tror folk har et behov for å komme seg ut av huset, og mener drive-in-gudstjeneste er trygt i så måte.

– Du sitter i bilen din og får inn gudstjenesten.

– Kan påska bli høytid for drive-in?

– Ja, det kan være gode muligheter for det.