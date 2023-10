– Barna mine er redde. De hører bombarderingene, fly og artilleri.

De er veldig urolige for hva som vil skje, forteller palestinske Nabil Abusharekh.

Mens han bor og jobber som fysioterapeut i Bindal i Nordland, bor kona og de tre barna hans i Gaza.

– Familien min bor ikke i nærheten av grensen, men akkurat nå er det ikke noen steder som er trygge i Gaza. Israel bomber uten forvarsel, sier palestineren.

Han sier dette er kanskje er det verste de har opplevd.

– De har opplevd små kriger mange ganger i Gaza tidligere, men dette er den mest farlige.

Barna hans, en sønn på tolv, ei datter på elleve og minstemann på fire, er redde. Han snakker med familien på WhatsApp hver dag. Men mandag var dette vanskeligere enn tidligere.

Det ble en del hakking i videosamtalen over internett på grunn av at Israel har kuttet strømmen.

Nabil Abusharekh bruker å reise til Gaza to ganger i året, og ellers har han god kontakt med familien via appen WhatsApp. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Israels forsvarsminister Yoav Gallant varslet nemlig mandag formiddag at landet innfører full blokade mot Gaza.

– Ingen strøm, ingen mat, ikke noe vann, ikke noe drivstoff. Alt er stengt, sa han i en uttalelse.

Gazastripen har i 16 år vært utsatt for en israelsk blokade, der Israel har bestemt hva slags varer som skal kunne føres inn og ut av området. Også grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen omfattes av blokaden, skriver NTB.

– Samfunnet må bry seg nå

Ifølge Abusharekh rammer det tilfeldig når Israel svarer på helgas angrep fra Hamas inne i Israel.

– Det spiller ingen rolle om du deltar i konflikten eller ikke. Dersom Israel bomber naboens hus, faller også huset ditt sammen.

Palestinerens mor og søster bor også i Gaza. Abusharekh er redd de ikke har noe sted å flykte til.

– Så vidt jeg vet det er begrenset reisemulighet inn i Egypt og de kan ikke dra inn i Israel. Det er utrygt å bevege seg nå.

Røyk stiger fra en rekke bygninger etter israelske angrep i Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Gjennom helgen er minst 900 israelere drept, ifølge israelsk TV, og over 2300 såret, ifølge israelske helsemyndigheter.

I Gaza er tallene 560 drepte og mer enn 2700 såret, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Israel har blant annet angrepet flyktningleirene Jabalia og Al Shati i Gaza.

– Mitt håp er at FN organiserer reise ut av Gaza. Det internasjonale samfunnet må bry seg nå, sier Abusharekh.

Fakta om krigen mellom Israel og Hamas Ekspander/minimer faktaboks Lørdag gikk palestinske Hamas til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. På mindre enn tre dager er minst 1460 mennesker drept. Mandag erklærte den israelske hæren at den har full kontroll over områdene som har vært under angrep.

Minst 900 israelere er drept og over 2200 er såret. Flere utenlandske statsborgere er også døde. På palestinsk side meldes det om minst 560 drepte og 2900 sårede. Mange av ofrene er sivile.

Israel har angrepet over 1000 mål på Gazastripen. Flere boligblokker er jevnet med jorden. Mesteparten av byen Beit Hanoun ligger i grus.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) sier de har tatt minst 130 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen. Ifølge israelske myndigheter er om lag 100 israelere tatt til fange.

Hamas truet mandag kveld med å begynne å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile mål på Gazastripen.

Israel har varslet full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at verken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne. Området har helt siden 2007 blitt utsatt for mer eller mindre strenge blokader.

Flere hundretusen palestinere på Gazastripen er internt fordrevet, hvorav minst 137.000 har søkt tilflukt i FN-drevne skoler.

Den israelske hæren (IDF) sier over 400 militante palestinere er drept.

Hamas-angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen, som startet nøyaktig 50 år og én dag tidligere.

Israelske soldater drepte mandag flere væpnede menn som forsøkte å ta seg inn i Israel fra Libanon, ifølge det israelske forsvaret. Søndag avfyrte libanesiske Hizbollah flere raketter mot Israel.

24 israelske lokalsamfunn langs Gazastripen ble mandag evakuert.

IDF har innkalt rundt 300.000 reservister, og har varslet at målet er å få slutt på Hamas' styre på Gazastripen. Kilde: NTB.

– Folk har mistet håpet

Lørdagens angrep kom overraskende på fysioterapeuten i Nordland. Han syns det er beklagelig med tap av både israelske og palestinske liv.

– Men de som har sympati med tap av israelske liv, må også ha sympati med de mange tusen palestinske liv som er gått tapt, mener Abusharekh.

– Setter ikke Hamas folk i Gaza i fare med et slikt angrep på Israel?

– Det er stor fare for massakre, tror Nabil, som mener Gazas innbyggere allerede var desperate.

Han mener folk bør spørre hvorfor Hamas angrep.

– Jeg jobber i Bindal kommune, her er det under 1400 innbyggere.

På en tredel av denne kommunens areal bor 2,4 millioner mennesker i Gaza.

Og Gaza har vært under blokade i 17 år, det er høy arbeidsledighet og de mangler alt mulig. Det finnes ingen fri grense, Gaza er som et fengsel, sier han.

Nabil Abusharekh jobber som fysioterapeut i Bindal i Nordland, men familien hans er i Gaza. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Folk har mistet håpet.

Ifølge han er alle som er under 18 år vokst opp og studert uten frihet. Og de som bor i Gaza har familie på Vestbredden og ser hva som skjer der.

– Hver dag bygges det nye israelske bosettinger, på tvers av hva sikkerhetsrådet sa, sier han

Tidligere i år fordømte FNs sikkerhetsråd israelske bosettinger.

Håper på våpenhvile

Nå jobber Abusharekh med å få familien sin til Norge. Samtidig håper han på en våpenhvile.

– Jeg håper det først blir våpenhvile og at de kan finne en løsning for både israelske og palestinske fanger.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters hevder en talsmann for Hamas at de er villige til å diskutere våpenhvile.

– Vi håper på en fredelig prosess. Vi håper at vi kan bygge opp noe som ikke blir ødelagt igjen. Vi håper på en fredsavtale som kan frigjøre Gaza slik at folk kan komme seg hjem, søke på utdanning og få en økonomisk mulighet, avslutter Abusharekh.