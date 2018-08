Påkjørt rein etterlatt hardt skadd: – Straffbart, ifølge politiet

Kuhmunen fikk en telefon fra politiet lørdag kveld om at en trafikkskadd rein var observert liggende ved fylkesvei 17 på Fjell sør for Åselivattnet i Bodø lørdag kveld.,

– Det var ikke den som hadde varslet politeit som hadde kjørt på reinen. Derfor er det er usikkert hvor lenge reinen lå i veikanten.

Kuhmunen fikk en kompis som bor i Saltstraumen til å dra bortover for å sjekke reinen.

– Den var fortsatt i live, men var hardt skadd og frambeina var brukket. Han fikk avlivet reinen og gjort slutt på lidelsene.

– Stort problem

Kuhmunen ber instendig om at folk melder i fra til politiet dersom de kjører på rein eller annet hjortevilt slik at dyrene slipper å lide unødig.

– Selv om dyret løper videre etter en påkjørsel, kan det være hardt skadd.

Han har gjort seg sine tanker om hvorfor bilister ikke varsler når de kjører på rein.

– Mange tror de må betale erstatning dersom de kjører på en rein. Men slik er det ikke. Det er ingen som kan noe for at de kjører på et dyr som befinner seg på veien. Du mister ikke engang bonus på forsikringen om bilen får skade. En telefon til politiet er alt som skal til, sier Lars Nikolas Kuhmunen.

Politiet: – Straffbart å ikke varsle

Ifølge norsk lov plikter man å varsle myndighetene ved viltpåkjørsel. Fordelen ved å varsle politiet er at de videre kan kontakte den lokale viltforvaltningen, som tar seg av det skadde dyret.

– Dyrevelferdsloven pålegger å hjelpe dyr som blir alvorlig skadet. Men hjelpeplikten er stort sett oppfylt om du varsler politiet. Politiet vil også kunne hjelpe deg med med den videre prosedyren, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.