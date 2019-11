Pågrepet i Bodø for drap i Sverige

Fredag ble to svenske statsborgere som er etterlyst for drap i Sverige pågrepet på en privatadresse i Bodø, skriver politiet i en pressemelding.

– Pågripelsen er et resultat av to svært årvåkne politibetjenter som virkelig har hatt hodet med seg på oppdrag, sier krimsjef i Bodø, Knut Waldemar Solli.