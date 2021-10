Thomas (26) satser millioner på sport «ingen» har hørt om

– Hvis jeg ikke tør å ta risikoen nå, når skal jeg da gjøre det?

Thomas Svendsen er 26 år gammel. Han har allerede startet flere bedrifter. Nå begir han seg ut på et nytt eventyr; padeltennis.

Sporten har det siste året tatt Norge med storm.

Svendsen håper det på sikt kan gi ham et godt levebrød.

– Vi satser på å bygge 10 baner i løpet av et år, sier han engasjert til NRK.

Thomas Svendsen (26) er allerede inne på eiersiden i flere bedrifter i Bodø. Nå satser han på padle. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Må kjenne på lysten

Franck Fog, padelansvarlig i Norges Tennisforbund, sier de knapt klarer å holde oversikt over alle banene som dukker opp i Norge.

– Vi har merket en enorm økning, sier han til NRK.

Men til nå har det vært få baner i Nord-Norge.

Thomas Svendsen, den unge gründeren, satser både tid og penger. På en sport han knapt har prøvd selv.

– Padle er en av de idrettene som vokser raskest i Europa. I tillegg er det gøy, sier Svendsen til NRK.

Thomas Svendsen og Roar Grønmo har det gøy på jobb sammen. De to drifter allerede et golfsenter sammen, og nå satser de innenfor en helt ny idrett. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Sammen med Roar Grønmo og flere investorer skal han bruke millioner på den voksende trenden. I et nedlagt lager skal det bygges flere padlebaner.

Han vil imidlertid ikke svare nøyaktig på hvor mye penger han legger i prosjektet

– Det er snakk om mange timer jobb, og flere millioner kroner, svarer han lurt.

– Du er ung og kan potensielt tape både penger og tid. Hvordan føles det å ta en slik risiko?

– Hovedrisikoen er at jeg ikke har lønn på fire-fem måneder. Det er klart det er lite å leve på, men jeg går på jobb fordi jeg har lyst. Jeg står her 13–14 timer i døgnet – og til slutt vil resultatet bli at folk bruker dette stedet til padle.

– Det er da det virkelig blir gøy.

Med på utvikling av byen

Senteret Svendsen og Grønmo etablerer skal ligge i et gammelt industriområde i Bodø.

Molobyen.

Det planlegges å utvikle området som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, arbeidsplasser og byrom.

Sentralt i prosjektet står eiendomsutvikler Anders Mehus Coucheron. Han er stadig på utkikk etter ivrige, dyktige folk som kan være med på utviklingen.

Å finne unge mennesker med hjerte for utvikling, gleder Coucheron.

Molobyen skal utvikles – og Anders Mehus Coucheron mener unge ivrige mennesker som Thomas er viktig i prosessen. Foto: Lassen Architects

– Vi ønsker å samarbeide med aktører som kan få til noe permanent. Det er det vi satser på med Thomas og de andre som bygger padel, sier han til NRK.

– Hva betyr det for byen at unge som Thomas tør å satse på denne måten?

– Jeg jobber med mennesker, og det handler ofte om å kjenne etter den gode følelsen. Jeg fikk den følelsen da jeg traff Thomas, svarer Coucheron og legger til:

Thomas Svendsen sier han jobber sent og tidlig for å få på plass drømmen om padlebane i Bodø. Mye må gjøres før det gamle lageret kan ta imot treningsglade bodøværinger. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi er ute etter slike ildsjeler, og det er helt fantastisk å få tak i folk som Thomas. Det er litt unorsk å tenke som ham. Da gjelder det å finne dem.

Det å være unorsk er nemlig noe Thomas Svendsen mener er viktig om du skal lykkes.

– Mange er redde for å gå konkurs. I USA vet du ikke hva det betyr å drive bedrift før du har gått konkurs noen ganger. Det er ikke slik at Amazon var en lykkebedrift fra dag en.

Eksplosjon

122 nye padlebaner i 2021 vitner om en eksplosjon i interesse.

Franck Fog i Norges Tennisforbund bekrefter at padle er blitt langt mer populært det siste året.

– Det er absolutt i vinden, sier han til NRK.

NRK forklarer paddeltennis Bla videre Reglene På en vanlig padelbane spiller alltid 4 personer samtidig. Poeng er som i tennis.

Linjene på banen brukes bare under serv.

Serven skal utføres som underhåndsserv. Ballen må stusse en gang i banen før det slås til den og den må treffes i midjehøyde eller under.

Serven kan sprette opp i glassveggen på mottakers halvdel, men hvis den sprette opp i gjerde/trånettingen er serven feil. Det serves alltid på skrå av banens midtlinje. Regler Du har en førsteserv og en secondserv ved behov.

Hvis ballen går direkte inn i motstanderens glassvegg eller gjerde/netting er ballen ute.

Du kan spille volly ved nett eller hvor det måtte passe for å slå ballen i rutur.

Du kan også slå ballen i egen glassvegg for å få ballen tilbake til motstanders banehalvdel.

Slå du ballen rett i gjerde/netting på egen banehalvdel er ballen tapt og poeng til motstander. Enorm idrett Padeltennis er en av de raskest voksende sportene i verden. I Spania er padeltennis den nest største idretten, og på verdensbasis er det mer enn 13 millioner spillere. Her er relevant informasjon for de som skal bygge padelanlegg. Banen Banen er rektangulær med mål 10 m x 20 m og deles av et nett (høyde 92 cm) i midten. Dekket er en type sandfylt kunstgress anlagt på asfalt eller betong. Veggene er av herdet glass og er 4 m høye i bakkant og 3 m høye på siden. Kilde: Padelnorge/Norges Tennisforbund Forrige kort Neste kort

– Vi har en ansatt som har ringt rundt til klubbene og de kommersielle aktørene for å få oversikt. Det har vi endelig klart å få, forklarer Fog og legger til:

– Det er overveldende hvor stor eksplosjonen har vært i år.

– Har du noen tanker om hvorfor «alle» vil spille padle?

– Jeg tror mye handler om at det er lavterskel. Det er en ny folkesport. Du trenger ikke ha bakgrunn fra racket og det kreves ikke store ferdigheter for å ha det gøy.

Thomas Svendsen jobber fra tidlig om morgenen til sent om kvelden. Hans partner Roar Grønmo sier det er helt perfekt å få med seg en ung partner med mye arbeidslyst og mot. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Et annet viktig aspekt for utviklingen er at det er enklere å få tak i lokaler, da en vanlig tennisbane krever mer høyde.

– Nedlate lagerbygninger eller andre lignende bygg kan brukes som padlesenter. Det kunne vi ikke gjort med tennisen.

Fog sier flere aktører er i oppstartsfasen i Nord-Norge. Sporten vil etter alt å dømme vokse også nord for polarsirkelen. For Thomas Svendsen handler det om å skape et godt tilbud til Bodø, samt å tjene penger.

Et lagerbygg i en sliten bydel skal bli til et nytt senter for mosjonister som ønsker å spille padel. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Drømmen om å bli rik er en selvfølgelighet. Du er dum hvis du ikke sier du vil tjene penger. Samtidig vil jeg være med å bygge en ny og bedre by i Bodø, sier Svendsen og avslutter:

– Akkurat nå er rikdom langt fra min virkelighet. Jeg går på jobb klokken åtte og hjem igjen klokken tolv. Jeg spiser knekkebrød til lunsj og er klar over at det er en lang vei å gå.