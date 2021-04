Nyutdannete fiskere kan tjene 700.000 kroner eller mer i året. De høye lønningene får rekordmange ungdommer til å søke seg til yrkesutdanningen på videregående skoler.

Fiske og fangst er et andreårs kurs i den videregående opplæringen og har en økning på over 12 prosent fra 2020 til 2021, mens tilvarende for akvakultur øker med 6 prosent.

Totalt er det nå til sammen 589 elever som ønsker seg til sjømatfagene.

Det er nærmest en dobling i ungdom som ønsker seg til fiske og fangst, mens søkertallene til akvakultur viser en økning på rundt 40 prosent.

På Sør-Helgeland har intressen tatt helt av. Her har 4 av 10 tiendeklassinger kastet seg på trenden og søkt fiskerifag.

Det synes fiskerifagelevene Simon Kornelius Nygård og Ludvig Tilrem Johansen ved Havbruksakademiet på Toft i Brønnøy er stor stas.

Begge to drømmer om en karriere i oppdrettsnæringa. Og de innrømmer at det er pengene som lokker.

Simon Kornelius Nygård, Ludvig Tilrem Johansen og rektor Aleksander Wiik Halsen ved Havbruksakademiet på Toft i Brønnøy Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Her tjener man gode penger. Og det er en næring i vekst, sier Nygård.

Ludvig Tilrem Johansen forteller om en spennende skolehverdag hvor elevene er mye ute i naturen.

– Det er et veldig bra opplegg. Vi er mye ute i båt og fisker. Og går på jakt. Jeg tror en sånn skolehverdag trigger mange unge.

«Isak»-effekten

I dag er det registrert vel 11.000 fiskere i Norge. Etter mange år med nedgang i antall fiskere, har nedgangen stoppet opp. Statusen for yrket har tatt seg opp.

Elevene har fulgt med på fiskeren Isak Dreyer (24), som sist uke stakk av med tittelen Norges Tøffeste.

Fisker, snekker og jeger Isak Dreyer fra Bodø kan offisielt kalle seg «Norges tøffeste». Foto: NRK

I den beinharde konkuransen stilte bodøværingen med masse verdifull kompetanse fra livet som fisker der det å gi opp ikke er et alternativ.

For elevene i Brønnøy er Isak et forbilde, som kan bidra til at praktiske yrker blir løftet.

– Jeg tror nok fiskeryrket vil se en Isak-effekt, tror Ludvig Tilrem Johansen og Simon Kornelius Nygård.

Stolt rektor

Alexsander Wiik Halsen er rektor ved Havbruksakademiet i Brønnøy.

Havbruksakademiet er en liten privat videregående skole med til sammen 38 elever fordelt på tre klasser. Her har elevene tilbud om å studere både oppdrett og tradisjonell fiske og fangst.

Andelen jenter som søker seg til sjømatfagene er på 21 prosent. Antall jenter som søker seg til fiske og fangst er økende, det er også jenteandelen.

Etter at søknadsfristen gikk ut 1. april hadde 65 ungdommer søkt naturbruklinja i Brønnøy, som er det obligatoriske første året. 32 av dem er jenter.

– Det er ny rekord, og vi er svært stolte. Tallene viser at fiskeri er en attraktiv utdanningsretning. Fiskeri og havbruk er en bærekraftig og moederne næring som elevene og framtidige arbeidstakere ser, sier Halsen.

Glad fiskeriminister

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen gleder seg stort over at interessen for fiske og havbruk øker.

– Jeg er utrolig glad for at så mange ungdommer søker seg til de blå yrkesfagene. De siste fem årene har vi sett en dobling i antall unge som søker seg til fiskerirettede utdanninger.

De høye søkertallene er en vinn-vinn situasjon både for de unge og for sjømatnæringen, mener fiskeriministeren.

– Regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Foto: Malin Straumnsnes

– Havbruksnæringen bidrar til bosetting og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten, og forhåpentligvis kan den økte interessen forhindre fraflytting, sier Ingebrigtsen.