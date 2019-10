– Nordavinden treffer rett på skuret og tar med seg sjøsprøyt med tang og tare. Du trenger ikke være rakettforsker for å se at dette er en dårlig idé.

Siv Ingeborg Rinø tok mandag et bilde av det nye busstoppet som skal erstatte toaletter og oppvarmet venterom i Lødingen langs fylkesvei 7546.

Busstoppet er verken varmt eller utstyrt med toalett. Istedet risikerer man å bli nedsprøytet av sjøvann fra Tjeldsundet.

Det gjør at konstruksjonen nå laterliggjøres lokalt.

– De har fått beskjed om at det er for utsatt, men de bygget det likevel og hevder nå at det er en midlertidig løsning. Det har ikke vi lokale hørt noe om. De skulle heller bare innrømmet at det var en feilvurdering, sier Rinø.

– Må ha med snorkel

Medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen, Dagfinn Olsen (Frp), sier at plasseringen av busstoppet er bak mål.

Han stiller spørsmål rundt prioriteringen.

– Jeg er jo selv fra Lødingen, men man trenger ikke være lokalkjent for å skjønne at dette er en helt absurd plassering. Vi har sagt at det vil bli problemer i uvær, men da dette bildet ble tatt var det ikke engang uvær, det var oppholdsvær.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp)

Venterommet kostet 130 000 kroner å drifte i året, men leieavtalen ble ifølge Svein Eggesvik sagt opp for å heller investere i bussrutene i fylket.

Olsen sier at overgangen til glasskuret er en skivebom og at å satse på kollektivtilbudet ikke bare går på antall bussruter.

– Hvis man ikke er villig til å gi folk lyst til å reise kollektivt i Nordland, så kan du bare legge ned alle klimaplaner i Nordland. Du kan ikke forvente at folk skal ha med snorkel og svømmeføtter når de skal vente på bussen.

Prøver å få til en løsning

Nestleder i fylkesrådet i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), sier at busstoppet ble satt opp i påvente av en bedre løsning.

Ikke alle busstopper du finner tang inni. Foto: Privat

Han innrømmer at plasseringen ikke er bra, og at han håper på å få til en dialog med kommunen og lokalt næringsliv.

– Vi valgte denne løsningen fordi man har forsøkt å få til noe med kommunen tidligere. Da jeg var ute på valgkamp skjønte jeg løsningen var for dårlig. Den nye fylkesråden for samferdsel vil ta kontakt med kommunen fort for å finne en løsning.

Eggesvik forklarer at de ønsker å sette opp et nytt stopp ved fergekaien, hvor det allerede er toaletter og ly for vind og vær. Han avviser at busstoppet har utgjort en stor kostnad for fylket.

– Busstoppet er bare plassert på et betongfundament, og kan fint flyttes bort når det er tid for det.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen, uten å lykkes.