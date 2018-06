I dag kunne endelig Rana brann og redning presentere sin splitter nye vannscooter, "Øyvin". Navnet har den fått etter mannen som omkom på tragisk vis etter at paraglideren hans gikk ned i Ranfjorden i fjor.

Den nye vannscooteren er et resultat av en innsamlingsaksjon på initiativ av fem av Øyvins nærmeste venner.

Ranja Leirvik Zahl forteller at det har vært stor giverglede blant innbyggerne i Rana Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi er stolt og takknemlige i dag, sier Ranja Leirvik Zahl som har vært innsamlingssjef for aksjonen. Hun kjenner også at hun er rørt når hun får se hva vannscooteren er i stand til under dagens demonstrasjon, men for et år siden var det noe annet hun hadde sett for seg.

– Vi trodde egentlig at behovet var en ny redningsbåt, men resultatet ble en spesialdesignet vannscooter.

Enorm giverglede blant lokalbefolkningen

Også Øyvins bror, Olav Nyjordet var en stolt og lettet mann i dag.

– Vi har klart dette på ett år. Jeg er rørt, sier han.

Øyvins bror er stolt og rørt over at arbeidet med å skaffe en sikrere beredskap bare har tatt ett år Foto: Frank Nygård / NRK

– Prosessen startet med ulykken og bortgangen til Øyvin. Da ville vi sørge for at det ble større sikkerhet. Det har vært hektisk, men artig.

For Nyjordet og Leirvik Zahl har det vært avgjørende at befolkningen i Rana har åpnet lommeboken for å få på plass den nye vannscooteren.

– Jeg er stolt på vegne av det vi har gjort og på vegne av Ranas befolkning, sier Nyjordet, mens Leirvik Zahl stemmer i.

– Vi er i mål nå, så vi er veldig fornøyd. Likevel ligger det fortsatt et stort potensial her. Vi har enda ikke vært i kontakt med de store bedriftene, sier hun og drømmer om en redningsbåt på sikt.

Brannmannskapet i Rana viser stolt frem den nye vannscooteren. Foto: Frank Nygård / NRK

– En stor forbedring

For Ranas innbyggere betyr den nye scooteren mye. Den mer effektiv enn en tradisjonell redningsbåt og den kan brukes i både elver, vann og på sjøen.

– Det er utrolig effektivt i forhold til å finne en robåt. Dette er en stor forbedring på beredskapen i Rana, sier brannkonstabel i Rana brann og redning, Ole Leirmo.

Brannkonstabel, Ole Leiråmo er storfornøyd med den nye vannscooteren. Foto: Frank Nygård / NRK

Leirmo forklarer at scooteren både kan fraktes med helikopter og bil til aktuelle vann eller vassdrag hvor den trengs for å utføre et redningsarbeid. Det er det som gjør at de gikk for nettopp en vannscooter da de skulle velge.

– I Rana har vi masse elver og store vann i tillegg til sjø. Denne er mer fleksibel til vårt bruk, sier brannsjef i kommunen, Frode Thomassen som også er imponert og stolt over lokalbefolkningen.

– I dag ser vi hvilket potensial "Øyvin" har. Dette er en gledens dag og jeg er glad for at givergleden har vært så stor, sier han.