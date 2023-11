Øyelege Knut Resellmo i Mo i Rana mente at en helt spesiell type laserskanning er et svært godt hjelpemiddel for å kunne avdekke alvorlige øyesykdommer på et tidlig stadium.

I løpet av 18 måneder gjennomførte han 10.000 slike undersøkelser på pasientene sine.

Det tilsvarte mer enn 70 prosent av alle slike undersøkelser på landsbasis, kunne NRK avsløre i desember i fjor.

Helsemyndighetene krevde at øyelegen betalte tilbake nær 8 millioner kroner han hadde fått i refusjon fra staten for undersøkelsene.

Øyelegen klagde på vedtaket, men fikk avslag. Dermed tok han staten til retten. Nå har også retten gitt staten fullt medhold.

Knut Resellmo dømmes til å betale saksomkostninger på 110.000 kroner.

Advokat Håkon Christian Nyhus hos Regjeringsadvokaten har representert staten i saken. Han er fornøyd med dommen.

– Min klient Helfo og jeg mener at det er en god og grundig dom, sier Nyhus.

Og legger til:

– Det viktigste for oss har vært å få fram at det er legene som har ansvar for å sørge for at man utfører nødvendige undersøkelser. Og at man ikke utfører unødvendige undersøkelser på fellesskapets regning, sier Nyhus.

Legeforeningen, som har ført saken for øyelegen i Rana, sier de er skuffet over dommen.

– Vi er også bekymret for konsekvensene dette får for leger med refusjonsrett. Det gir usikkerhet for den enkelte lege når man kan risikere tilbakebetalingskrav langt tilbake i tid. Selv om legen har vært i god tro ved fremsettelse av refusjonskravene, sier advokatfullmektig Christine Palm Deighan i Legeforeningen.

SKUFFET: – Saken reiser vanskelige rettslige og faktiske spørsmål, og det er alltid en risiko for å ikke nå frem med vårt syn, sier Christine Palm Deighan i Legeforeningen. Foto: Den norske legeforening

Legen brukte lukrativ takst

For hvert øye han undersøkte fikk øyelege Knut Resellmo utbetalt 800 kroner fra staten.

På under to år hadde han fått utbetalt 8,6 millioner offentlige helsekroner rett inn på konto – for bare én type undersøkelse.

I 2019 startet Helfo å undersøke om Resellmo hadde brutt tilliten som staten gir private legespesialister som avlaster det offentlige helsevesenet.

Helfo beskrev øyelegens handlinger som «grovt uaktsomt». Og at undersøkelsene «i all hovedsak fremsto som screeningundersøkelser».

Øyelege Knut Resellmo (t.h.) har hele tiden stått fast på at alle laserundersøkelsene har vært helt nødvendige, spesielt knyttet til diabetes- og pasienter med grønn stær. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Dermed måtte han betale tilbake nær 8 millioner kroner til staten for det myndighetene mener var unødvendig testing.

Øyelegen mistet også retten til å sende regninger til Helfo i tre år framover, for sin behandling av pasienter.

Hevdet undersøkelsene var nødvendige

Resellmo var naturlig nok uenig med Helfo. Han sto fast på at alle undersøkelsene var medisinsk nødvendige.

Men klagen hans førte ikke fram hos Helfo. Da klagen gikk videre til Nasjonalt klageorgan for helsetjenester, fikk øyelegen kun medhold i én ny pasientsak.

Klageorganet ba Helfo om å foreta en ny beregning av tilbakebetalingskravet i tråd med Helseklages vurdering. Den nye beregning viste at Resellmo likevel skulle betale 7,6 millioner kroner.

Knut Resellmo betalte kravet, men aksepterte ikke vedtaket fra Helfo.

Dermed ble det rettsak.

Mente statens krav var foreldet

Da partene møttes i Helgeland tingrett 24. oktober krevde han en rettslig overprøving av vedtak om tilbakekreving av trygderefusjon.

Resellmo mente at deler av tilbakebetalingskravet var foreldet da det ble innbetalt, og at han dermed burde fått tilbake 2,5 millioner.

Heller ikke i retten gikk det veien for øyelegen.

Retten har avvist at kravet er foreldet, og begrunner dette med et treårsfrist som ikke var utløpt.

Heller ikke den siste delen, som lå lengst tilbake i tid, var foreldet, ifølge retten.

Årsaken er en regel i Foreldelsesloven om at man får en tilleggsfrist på ett år, dersom man var vitende om at man hadde et krav.

Og for denne saken hadde ikke myndighetene kunnskap om at det var skjedd en urettmessig utbetaling.

Regjeringsadvokaten ser ikke bort fra at dommen mot øyelegen i Rana vil skape presedens for senere saker.

– Helfo er fornøyd både med at ansvaret plasseres hos dem som har ansvaret for at man utfører nødvendige undersøkelser, sier advokat Håkon Christian Nyhus hos Regjeringsadvokaten. Foto: Riksadvokaten

– Helfo er fornøyd med at ansvaret plasseres. Også med at Helfos saksbehandlingsordning får et slags godkjentstempel, sier Håkon Christian Nyhus.

– En stor belastning for legen

Nå skal Legeforeningen vurdere om dommen skal ankes.

– Vi må sette oss grundig inn i dommen. Deretter må vi vurdere om vi skal anke eller ikke. For legen er det en stor belastning å stå i en rettsprosess, så det er flere hensyn vi må se hen til i vurderingen av om saken skal ankes, sier Christine Palm Deighan.

Hun legger ikke skjul på at hele denne saken har vært krevende for legen.

– Det er snakk om et stort tilbakebetalingskrav, som selvfølgelig også har direkte konsekvenser for ham.

Burde Helfo ha oppdaget takstbruken tidligere?

I dommen legger Helgeland tingrett til grunn at Helfo kunne ha oppdaget takstbruken og stoppet det tidligere.

Akkurat dette har vært viktig må få fram for Legeforeningen.

– For vår del har det vært viktig å få fram at Helfo har et ansvar til å føre løpende kontroll med refusjonskravene, nettopp for å oppdage eventuell feilbruk på et så tidlig stadium som mulig.

Legeforeningen er kritisk til at Helfo, som et stort forvaltningsorgan, har valgt en kontrollstrategi der legen risikerer tilbakebetalingskrav langt tilbake i tid.

– Helfo har løpende innsyn i legenes refusjonskrav, og vi er kritiske til at de ikke har systemer som oppdager åpenbare feil på et tidlig stadium, sier Christine Palm Deighan

Regjeringens advokat er ikke enig i at retten kritiserer Helfo.

– De sier at det teoretisk sett kunne vært en mulighet for at Helfo kunne grepet inn tidligere. Jeg oppfatter at retten er klar på at man ikke kan bebreide Helfo for at man ikke fikk den kunnskapen tidligere, sier Nyhus.

Øyelegen har også klaget på tapet av refusjonsrett. Nasjonalt klageorgan for helsetjenester opplyser at det er ikke tatt ut stevning i saken som gjelder tap av retten til å praktisere for trygdens regning.