Da Venke Øyan Hansen kom inn i stallen i Vesterålen for å fôre hestene tirsdag ettermiddag oppdaget hun til sin forskrekkelse en fremmed mann inne en i en av boksene. Da han ble oppdaget forsøkte han å gjemme seg bak en vegg.

– Da jeg spurte hva han gjorde i stallen reiste han seg opp. Han fortalte at han pleide å komme hit for å kose med hestene.

Hansen tok opp telefonen for å ringe samboeren. Da så mannen sitt snitt, og la på sprang.

Venke Øyan Hansen har hatt hest som lidenskap siden hun var barn, og føler på sinne og redsel. Her sammen med hesten Maias Evita. Foto: Kari Skeie / NRK

– På vei ut sprang han ned samboeren min, som var på vei inn. Da vi kom ut var han forsvunnet. Da ringte vi politiet, forteller hun.

Etterlot ryggsekk og gardintrapp

Ifølge hesteeieren etterlot mannen seg en gardintrapp og en ryggsekk med sexleketøy og smøremidler.

– Jeg er ikke i tvil om at mannen hadde forgrepet seg på en eller flere av hestene. Det er helt grusomt å tenke på.

Den mulige gjerningsmannen er fortsatt på frifot, men politiet mener det er gode muligheter for å identifisere ham.

– Vi etterforsker saken som et mulig brudd på Dyrevelferdslovens paragraf 14. Vi har gjort beslag og prøver fra hestene er sendt til analyse, sier politiadvokat Elaine Skagtun i Nordland politidistrikt.

Straffbart siden 2010

Seksuell omgang med dyr har vært ulovlig siden 2010. Ifølge politiadvokat Alf Rune Nilsen i politiets dyrekrimgruppe har det ikke vært en eneste anmeldelse om seksuelt misbruk av dyr etter 2010. Derfor finnes ingen statistikk på hvor mange dyr som blir utsatt for seksualisert vold i Norge.

– Slik saker er vanskelig å avdekke for slik mishandling skjer i det skjulte, men vi antar at mørketallene er store, sier Nilsen.

– Mer vanlig enn antatt

Det forbauser ikke organisasjonen Dyrevernalliansen.

– Grunnen er at dette er overgrep som vanligvis skjer i hjemmet, sier jurist og kommunikasjonsleder Live Kleveland.

– Seksuelt misbruk av dyr er mer vanlig enn mange tror, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Ihne Pedersen

Da Dyrevernalliansen spurte 650 norske veterinærer om temaet svarte 22 prosent at de en eller flere ganger har vært sikre på, eller mistenkt, at dyr har blitt misbrukt seksuelt.

– Veterinærene rapporterte om «uforklarlige» skader på eller i ytre og indre kjønnsorgan samt endetarmsåpning på dyrene, for eksempel sår og blødningene. Også ikke-fysiske skader ble rapportert, som aggressivitet, redsel og uro.

Det er først og fremst landbruksdyr som kyr, griser, sauer som blir utsatt, men også familiedyr som hund og katt, samt sportsdyr som hest.

I flere dommer de siste årene dukker seksuelt misbruk av dyr opp.

– Men her er ikke seksuelt misbruk et eget tiltalepunkt. I en dom fra 2013 hvor en valp døde, kommer det fram at den ble mishandlet på flere måter, blant annet seksuelt. Men tiltalen gjaldt generell mishandling.

Kleveland mener at denne dommen tyder på behov for bevisstgjøring hos politi og påtalemyndighet.