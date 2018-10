Salten tingrett dømte først mannen til fem år og seks måneder i vinter, for seksuelle overgrep mot seks kvinner over tre år. Mannen anket dommen som gjaldt fire av de fornærmede, til lagmannsretten.

11. oktober 2018 dømte Hålogaland lagmannsrett han til seks års fengsel, for de totalt seks fornærmede.

Ifølge mannens forsvarer Nora Hallén, er mannen kjent med dommen, men erkjenner ikke straffskyld.

– Det eneste nye i dommen er straffeutmålingen. Nå skal vi lese dommen grundig, og vurdere om det blir anke eller ikke, sier Hallén til NRK.

Rettssaken og dommen er den første av flere rettsoppgjør etter det store sakskomplekset som begynte da elleve kvinner og menn fra Tysfjord i juni 2016 delte sine overgrepshistorier i VG.

Utga seg for å være sjaman

Den nå dømte mannen skal ha fremstilt seg selv som en sjaman (helbreder), og tilbudt seg å behandle noen av de fornærmede. Blant annet skulle han hjelpe en av de fornærmede med å komme i kontakt med hennes avdøde far.

I dommen kommer det frem at en av de fornærmede er psykisk utviklingshemmet, og at mannen skal ha utnyttet dette.

Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede i dag er cirka 80 år gammel.

ANNONSERTE I AVISEN: Foruten egen omgangskrets skal den dømte mannen også ha brukt avisannonser for å komme i kontakt med de fornærmede. NRK har fått tilgang til et par av annonsene hvor mannen annonserer sine tjenester som helbreder, sjaman og åndeutdriver. Foto: Faksimile

Aktor: – Riktig dom

Da saken først kom opp til retten i fjor oktober, ønsket påtalemyndighetene at mannen skulle dømmes til syv års fengsel, hvorav to år ble gjort betinget. Tingretten dømte han til fem års ubetinget fengsel.

Både påtalemyndigheten og den dømte anket dommen. Aktor Jorild Steindal sier de anket fordi de mente tingrettens straffebestemmelse var for mild.

Nå har lagmannsretten dømt han til seks års ubetinget fengsel, altså at alle årene må sones. Steindal sier de er tilfreds med dommen.

– Den følger i all hovedsak det påtalemyndighen mente var riktig. Vi oppfatter at det er en riktig dom, sier Steindal til NRK.

Nekter straffskyld

Det var i august 2017 at mannen ble tiltalt for de seksuelle overgrepene. 15. desember ble han av Salten tingrett dømt til fem år og seks måneder, som han anket.

Den tiltalte har avvist all straffskyld, og forklart at det kun har vært snakk om frivillig seksuell omgang, eller at overgrepene ikke har funnet sted.

Hålogaland lagmannsrett ønsket at tiltalte skulle dømmes til åtte år, men 11. oktober ble han enstemmig dømt til seks år. Han må også betale oppreisning til de fornærmede på totalt 620 707 kroner.

Mannen ble pågrepet og varetektsfengslet i begynnelsen av desember i fjor, men løslatt i februar. Han er fra Tysfjord, men overgrepene skal ha skjedd i andre deler av landet.