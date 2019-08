Nigeria setter ned tollen på tørrfiskhoder fra 20 til 10 prosent, ifølge Norges sjømatråd.

– Dette er noe vi har jobbet målrettet med, sier Trond Kostveit i Sjømatrådet.

Han sier det føles som en skikkelig seier for norsk tørrfisknæring, og for de som importerer norsk tørrfisk til Nigeria.

Det folkerike landet med over 190 millioner innbyggere importerte 6100 tonn tørkede torskehoder i 2018. Nå kan dette øke ytterligere.

Fiskehodene kjøpes fra rundt omkring i Nordland, og tørkes deretter i et stort tørkeskap.

Tørrfisk anses som luksusvare

Saga Fisk AS sender over 200 konteinere – ca. 4000 tonn fisk – til Nigeria i året. Etter den gode nyheten regner eier Erling Falch med en økning i etterspørselen.

Erling Falch eier Saga Fisk AS. Foto: Lina Melhus / Saga Fisk

– Det blir en bra økning av eksporten. Det utgjør en forskjell, for dette er et marked med lite penger blant folk.

Ifølge Falch er torskehodene nasjonalrett i Nigeria, og både tørrfisk og tørrfiskhoder har blitt regnet som luksusvarer i landet.

– Det er ingen marked som kjøper så mye torskehoder. Det er tradisjon, samtidig som det har blitt trendy.

– Hvis det markedet faller fra er det ingen igjen til å kjøpe hodene, legger han til.

Halveringen av tollen skyldes en enighet om at tørrfisk og tørrfiskhoder ikke er en luksusvare.

– Tørrfiskhoder er ikke luksus, men en viktig del av matkulturen deres. Vi har hatt en dialog med myndighetene over lang tid, så det er utrolig flott at de nå er enige med oss i at tørrfiskhoder også fortjener en lavere sats, sier Kostveit.

Tørrfiskhoder er en kjent og kjær matrett i Nigeria. Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Brukes som medisin

Torskehodene holder seg godt i den afrikanske varmen. At de er tørket gjør dem enkle å selge på markedene.

De skal ha blitt brukt som medisin mot sykdommen Kwashiorkor, som gir barn med matmangel stor mage.

Kostveit i sjømatrådet sier at endringen i tollsatsen trer i kraft umiddelbart.