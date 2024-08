Saken oppsummert Politiet i Lofoten har hatt travle dager med mange fartskontroller denne uken, hvor over halvparten av de kontrollerte fikk fartsbot.

Av 360 kontrollerte førere, ble 201 personer bøtelagt for hastighet, og 21 bilister kjørte så fort at politiet beslagla førerkortet.

Politiet anslår at omtrent 4 av 5 av fire som kjørte for fort var turister.

Denne uka har politiet gjennomført mange kontroller i Lofoten. Totalt ble 360 førere kontrollert av utrykningspolitiet (UP).

Av disse ble 201 personer bøtelagt for hastighet.

21 bilister kjørte så fort at politiet så seg nødt til å beslaglegge førerkortet.

I tillegg fikk to førere bot for mobilbruk og én person ble anmeldt for ruskjøring.

– Ja, det stemmer, jeg regna over tallene da vi var ferdig med kontrollene, sier Mons Klaussen i utrykningspolitiet.

Denne sommeren har det vært uvanlig mye trafikk på veien i Lofoten.

Mons Klaussen i utrykningspolitiet sier turistsesongen har vært ekstra lang i år. Foto: Politiet

Lang turistsesong

Allerede tidlig i juni hadde de registrert rekordmange biler på de trange veiene i nord.

Og trykket har holdt seg oppe. På godt og vondt.

Tidligere i august meldte UP om at de var bekymret for økningen i høye fartsovertredelser i Nord-Norge, og at turister utmerket seg på bøtestatistikken.

Da viste tallene at hver tredje fartssynder var fra utlandet.

Etter kontrollene i Lofoten de siste dagene anslår Klaussen at det var en enda høyere andel utenlandske førere som ble bøtelagt.

– En stor del av de som ble stansa for å kjøre for fort var turister i leiebiler og i egne biler fra hele Europa. Hvis jeg skal anslå, så var det nok en plass imellom 75 og 85 prosent turister, sier han.

Vanligvis ser UP en kraftig nedgang i fartssyndere etter skolestart i august. I år har det derimot holdt seg stabilt unormalt lenge.

– Noe mindre enn midt på sommeren er det, men vi ser jo at det har vært ganske mye trafikk de siste dagene. Turistsesongen er ikke helt avtatt enda, men jeg regner med at når det roer seg når vi kommer ut i september, forteller Klaussen.

Naturen i Lofoten trekker fortsatt turister, selv om fellesferien er over. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Dyrt å nyte vakker natur

Det er den samme unnskyldningen som går igjen støtt og stadig når turister blir stoppet.

– Ofte får vi den unnskyldninga at de er så opptatt av naturen og de glemmer å se på skiltene, spesielt i 50- og 60-sonene. Da blir det jo dyrt for mange.

Klaussen sier det er akkurat i de sonene de har fokusert på å kontrollere. I tillegg har de hatt en videobil som opererte i høyere fartssoner.

– Vi har konsentrert oss for det meste om E10. Vi satser veldig mye på fartskontroller og å få ned farta, som vi vet kan bli ganske høy på sommeren, spesielt i Lofoten med så mye turister, avslutter Klaussen, og legger til:

– Vi oppfordrer folk til å ta det med ro og kjøre rusfritt, holde fartsgrensa og oppføre seg ordentlig i trafikken.

Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten mener vi bør ta politiets observasjoner på alvor.

Det har vært mye fint vær i Lofoten i sommer. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

En god sommer i Lofoten

– Altså, jeg forstår at det er mulig å bli ukonsentrert når man kjører i Lofoten, med den vakre utsikten vi har. heldigvis har også de fleste som har kjørt for fort, gjort det på strekninger med lav fartsgrense, sier hun.

– Samtidig er det viktig å huske på at veiene er smale og krevende, og fartsgrensa er der for en grunn. Og det kan fort oppstå situasjoner der det blir både uoversiktlig og farlig.

Årets sommer har likevel gått bra, ifølge Samuelsen.

– Vi har jo hatt en veldig bra sommer med mye fint vær. Det har medført at det har vært mye trafikk enkelte dager. Selvfølgelig har det vært hendelser, men det har jo også vært dager der det har gått helt fint.

For Visit Lofoten blir det viktig å prøve å informere de tilreisende enda mer om både veistandard, fartsgrenser og andre hensyn for å unngå alvorlige hendelser.

– Mange turister har jo leiebil. Kanskje er det mot leiebilselskapene vi må jobbe mer intensivt, sier hun.

– Jeg håper jo vi får en like fin sommer til neste år. Så er det jo bare å stå på for å få opp mer skilting og få økt bevisstheten enda mer rundt trafikkbildet i Lofoten.