Over halvparten av de norske OL-deltakerne bor på Østlandet

Ingen nasjoner kan måle seg med Norge når det kommer til antall medaljer i vinter-OL, men i Sør-Korea stiller de med bare to nordlendinger i troppen.

Nord-Norge er den minst representerte landsdelen med bare to utøvere. Nordland, Vestfold og Vest-Agder står uten utøvere.

– Det bare én som bor og trener i Nord-Norge, (Finn-Hågen Krogh, journ.anm.) det er tragisk og jeg synes nordnorsk idrett må stille seg spørsmålet; hvorfor er det ikke flere? sier Trine Lise Andersen, avdelingsleder i Olympiatoppen Nord.

Trine Lise Andersen, avdelingsleder Olympiatoppen Nord mener at man skal kunne bo i Nord-Norge og bli verdens beste. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Jeg kan ikke fatte og begripe at det skal være umulig å bo i Nord-Norge og være med å kjempe om olympiske medaljer, sier hun.

Hvor godt kjenner du den norske OL-troppen? Test deg selv i vår quiz nederst i saken.

I Mo i Rana bor og trener et av Norges største skiskyttertalenter. Hun skal følge OL fra sofaen, men deltok selv i ungdoms-OL for to år siden. Det resulterte i tre sølv og ett stafettgull. Hun deler oppfatningen til Andersen.

– Jeg ser ingen grunner til at man ikke skal kunne bo i Nord-Norge og drive toppidrett. Til slutt handler det kun om den jobben man selv legger ned, sier Marthe Kråkstad Johansen.

– Vi gjør en for dårlig jobb

Kråkstad Johansen trener på et moderne og nytt skiskytteranlegg på Skillevollen. Det gjør at hun nå kan satse for fullt for å nå drømmen sin.

– De få skiskytteranleggene vi har i Nord-Norge holder høy kvalitet. Jeg har ingen planer om å flytte herfra med det første, sier hun.

– Kan du bo her og likevel bli verdens beste?

– Selvfølgelig!

I Nord-Norge er det få ishaller, hoppbakker og skiskytteranlegg. Likevel mener Olympiatoppen Nord at man ikke kan skylde på infrastrukturen.

Marthe Kråkstad Johansen er et av Norges største talenter. Hun vil bli boende i Mo i Rana og fortsette satsingen. Foto: Tonje Vonstad / NRK

– Det som avgjør om en utøver blir god handler først og fremst ikke om anlegg. Dette handler om et indre ønske, en motivasjon og en dedikert trener. Det er det jeg savner i Nord-Norge, sier Andersen.

Andersen er ikke i tvil om at det må jobbes bedre for å få frem nordnorske verdensstjerner.

– Vi har et ansvar for å legge til rette for idrettsglede for alle. Her mener jeg at mange ledere og klubbmiljøer ikke gjør en god nok jobb.

Ville sett annerledes ut med OL til Tromsø

Vinterlekene i 2018 holdes i Sør-Korea, men kunne ha havnet i Tromsø. Ville Norge stilt med flere nordlendinger i «sitt eget» OL eller ville vi hatt et OL på hjemmebane uten hjemmelag?

– Hadde det blitt en realitet hadde det skjedd så utrolig mye her i Nord-Norge. Vi hadde fått bedre infrastruktur og anlegg. I tillegg ville vi fått mer forskning og flere og bedre trenere som ønsker seg til Nord-Norge. En slik satsing ville bidratt til å løfte hele den nordnorske toppidretten, sier Andersen.