Over 300 var utan straum i natt

Natt til fredag, rundt midnatt, blei straumen vekke i området Ramsvika/Sennesvik i Vestvågøy, skriv Lofotposten.

Klokka 0600 var framleis over 300 kundar fri for straum.

– Det stemmer at vi har hatt eit straumbrot i det området sidan midnatt og fram til no. Vi har måtte gjere nokre utkoplingar og det har ført til at også Stamsund og andre område har vore straumlause i ein periode.

Det sa vakthavande ved LoVe Driftsentral til Lofotposten litt etter klokka 0600 fredag morgon.

Lit før klokka halv sju hadde alle fått tilbake straumen.