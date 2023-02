Det har vært mye vær de siste dagene rundt om i landet.

Busser blåste av veien, gamle hus seilte på havet og i Lofoten raste et bilverksted sammen.

På Åmnes Gård i Meløy kommune i Nordland ble det dramatisk da garasjetaket blåst av.

– Vi satt ved middagsbordet og plutselig ser vi taket til garasjen fly forbi. Det var ganske skummelt, spesielt for ungene, forteller Steffi.

Ektemannen oppdaget etterpå skader på både bil, gjerde og porter.

– Barna på ni og sju år begynte å gråte da de så garasjetaket og lurte på om huset også kom til å bli ødelagt.

Garasjetaket ble blåst av under uværets herjinger. Foto: Privat

– Som i en tegnefilm

Kvelden gikk mye til å berolige ungene som var engstelig, forteller hun.

Torsdags morgen stusset familien da hunden i huset kom bærende på ei høne i munnen.

Da de gikk for å sjekke hønsegården fant de tre høns til, alle døde.

Uværet ble mer dramatisk enn Steffi og Magne Setvik hadde sett for seg. Foto: Privat

– Vi tok så en runde rundt hele gårdstunet for å se etter skader vi ikke kunne se i mørket dagen dør. Da fant vi ti høner til strødd på åkeren, sier Steffi.

Alle hønene hadde kuttskader. Steffi sier eneste mulighet er at det har oppstått et form for dragsug som har sugd hønene ut av luftehullet, som er eneste utvei på hønsehuset.

– Vi så i går kveld at det hadde løsnet plater på steder hvor vinden egentlig ikke kommer til. Man ser for seg et fly som får hull på seg, også blir alle sugd ut. Det er jo som i en tegnefilm.

De største ødeleggelsene på Åmnes Gård blir dekket av forsikringen. Foto: Privat

Tida til hjelp

Steffi forteller at over 20 høns gikk tapt i hendelsen.

Magne Setvik er født og oppvokst på gården. Han kan bare huske tilsvarende uvær en gang tidligere, for rundt 15 år siden. Da blåste hustaket av.

Nå har ekteparet meldt inn de største skadene til forsikringsselskapet.

Hønene får de ingen ting igjen for, men Steffi forteller de har bestilt nye i dag.

– Det tar jo litt tid før man får dem og de begynner å legge egg.

Nå må de bruke litt av sparepengene og ta tida til hjelp etter tapet av de over 20 hønene, forteller hun.

Forsikringsselskapet IF sier til NRK at det er meldt inn nær 80 skademeldinger knyttet til storm og nedbør de siste dagene.

Skadesenterleder Ann Tove Heitmann forteller at det i all hovedsak har vært tak som har fått skader.

– Vi ser også garasjedører som er blåst inn og små deler som fyker rundt, innimellom en trampoline.

