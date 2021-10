Over 1000 garn ryddet fra havbunnen

Over 1.000 garn og en mengde fiskeredskaper er fjernet fra havbunnen under årets opprenskningstokt, opplyser Fiskeridirektoratet. – Dette er det høyeste antall garn som er tatt opp på ti år, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet. Totalt er det fjernet 1.029 garn, 78.500 meter line, 15.000 meter tauverk, 82 teiner samt mengder av vak og anker. Totalt er det også tatt opp 3.000 meter med dumpet trålvaier, som ofte er grunnlag for tap av redskap i linefiske.