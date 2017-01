Over 1000 avvik

I fjor høst ble det gjort kjent at Stormen konserthus og bibliotek i Bodø i løpet av to år har notert over 1000 avvik. Notatet ble imidlertid unntatt offentlighet, men nå har Fylkesmannen i Nordland bestemt at hemmeligholdet var ulovlig, skriver Avisa Nordland.