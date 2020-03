Juniormesterskapet i alpin har startet som en drøm for den 19 år gamle jenta fra Østerrike.

Til tross for at hun må lete nesten et helt år bakover i tid for å finne en tidligere førsteplass, klinket hun nå til med dobbelt seier i Narvik.

VM i Narvik for junioralpinister varer i halvannen uke fra 5.-14. mars, og hele 43 nasjoner deltar. Foto: John Inge Johansen / John Inge Johansen

Knappe marginer

Lørdag ble det arrangert utfor og søndag Super-G. Begge løpene vant Egger, men med knapp margin.

Super-G ble vunnet med 0.28 sekunder bak til andreplass, mens utforløypa ble vunnet med kun 11 hundredeler foran lagkamerat Lisa Grill.

– Jeg er glad i å kjøre fort, men er egentlig mer en teknisk utøver sier Egger til NRK etter den første premieutdelingen.

– Det er bare helt utrolig å vinne en gullmedalje i utfor, nå skal jeg bare gi gass og ha det moro.

En stolt Magdalena Egger hadde egentlig ikke tenkt å delta i utfor, men tidene hun oppnådde på treningen gjorde at hun ombestemte seg. Foto: John Inge Johansen / John Inge Johansen

Norges VM-kandidat

Narvik er Norges kandidat til å arrangere VM i alpint om sju år, og skipresident Erik Røste legger ikke skjul på at junior-VM blir et svært viktig utstillingsvindu.

– Konseptet i Narvik er unikt. Jeg tror skiverdenen trenger noe som dette fra tid til annen.

Røste er full av beundring for jobben arrangørene har gjort i forbindelse med VM-søknaden. Og er trygg på at de har kontroll.

– Dette mesterskapet er nok det viktigste vi har for å vise frem hva Narvik står for med tanke på VM i 2027. Hvis de leverer på det engasjementet og energinivået jeg har sett til nå, så er jeg veldig fornøyd.

Erik Røste er president i Norges Skiforbund. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Mange måtte bryte

Deltakere har øvet i løypene siden onsdag, og konkurransene startet med utfor på lørdag for kvinner og menn, og super G på søndag - også for begge kjønn.

Søndagen i Narvikbakken var preget av folkeliv og jubel, til tross for at hele 24 løpere måtte bryte i kvinneklassen.

Det hadde sannsynligvis lite med løypene å gjøre, en hel aarmada av såkalte «skliere» er på plass etter hver andre løper for å jevne ut sporene de har laget.

Mariel Kufaas fra Norge var en av de som måtte bryte.

– Jeg kom feil ut av en port, i for høy hastighet, og dermed hadde jeg ikke skiene nok ned i bakken til å få korrigert linja inn mot neste port, sier hun.

Frivillige "skliere" preparerer bakken for deltakerne. Godt over 500 frivillige er i sving i Narvik for å gjennomføre arrangementet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I dag var første konkurranse-dag i Narvik og utfor var først på programmet.

Også for herrene var det mange som måtte bryte, hele 46 løpere fullførte ikke dagens Super-G som ble gjennomført i delvis solskinn, null grader og ellers topp forhold.

