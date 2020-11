Gebiss, lommebøker, gullringer, bleier og tamponger. Og en hel dunjakke.

Det er noe av det Sten-Rune Haraldsvik-Sandmo i avfallsselskapet Østbø har funnet i kloakken.

– Dunjakken er jo stor, så det er fascinerende at det i det hele tatt er mulig å få den ned i doet, sier han.

Forsøpling

Og han er ikke alene om å finne oppsiktsvekkende ting. Også Hold Norge Rent fortviler over manglende dovett.

– Vi finner noe vi kan spore tilbake til badet hver gang vi rydder langs vann, sier Ingrid Zimmermann i Hold Norge Rent.

Bomullspinner, våtservietter, linseetui, kondomer, sneip og snus er gjenstander som ofte trekkes ned i do.

– Dette er forsøpling av havet og naturen som mange ikke er klar over, sier hun.

Dette skal i restavfall, og ikke i do. Foto: Hold Norge Rent

Fant juletrepynt

Hold Norge Rent sin egen oversikt fra 2019 viser at toalettet er en vesentlig kilde til marin forsøpling i Norge.

29.228 bomullspinner og 30.124 sigarettsneiper og snus ble registrert i ryddeaksjonen deres.

Ingrid Zimmermann er informasjonskonsulent for Hold Norge Rent. Foto: Hold Norge Rent

Mange vet ikke at det havner i havet.

– Vi opplever at mange er bekymret for forsøpling i havet uten å innse sitt eget bidrag til problemet. Havner det i do, kan det havne i havet. Det tror jeg de færreste er klar over når de kaster noe i toalettet, sier Zimmermann.

Også hun har funnet ting som på merkelig vis har funnet veien ned i do.

– Det er absolutt alt mulig, en gang fant jeg juletrepynt.

Enkle regler

Det nærmer seg jul og folk faller også for fristelsen å tømme ribbefett og annet matavfall i do. Dette tetter imidlertid rørene og er fy-fy ifølge avfallsselskapet Østbø.

Reglene for hva du kan putte i do er nemlig såre enkle.

– Det som kommer ut av kroppen din og dopapir. Alt annet skal i søpla, sier Sten-Rune Haraldsvik-Sandmo.

Til tross for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset før det slippes ut i naturen, fanges ikke alle gjenstander opp i renseanleggene.

Ved ekstremvær oppstår også det som heter overvann, som fører avløpsvann ubehandlet ut av anleggene.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ha en søppelkasse på badet!

Zimmermann i Hold Norge Rent tror noen søppeltyper virker litt mer skambelastet enn andre.

Tipset til Zimmermann er derfor å sette en søppelkasse på badet.

– Vi tror vel kanskje at noen heller vil trekke søppelet ned i do, enn å ta sjansen på å smugle det inn til søppelkassa under kjøkkenbenken. Men alle har en kropp, og det er ingen skam å gjøre det som er bra for miljøet.

Heller ikke hår og nedbrytbare våtservietter skal trekkes ned i do.

– Våtservietter har blitt et mareritt. De har blitt et dyrt problem for mange avløpsanlegg rundt omkring i landet. Også ting som kan brytes ned, som hår, forverrer renseprosessen og gjør at andre gjenstander slipper gjennom til fjord og vann.

Zimmermann har en tommelfingerregel:

Ting skal ikke i do med mindre det er dopapir eller har vært innom fordøyelsessystemet.

Torsdag 19. november er det verdens toalettdag.