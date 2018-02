Oslo gjorde umiddelbare grep da vannverket i Bodø slo alarm

Onsdag ettermiddag innkalte Bodø kommune til en dramatisk pressekonferanse, uten at pressen visste om tema på forhånd.

Et innbrudd i et av landets nyeste og sikreste vannverk hadde skjedd dagen før, og torsdag pågrep politiet tre personer for forholdet. To av de tre har erkjent å ha brutt seg inn i anlegget.

Utenfor vannforsyningsanlegget ved Sørstrupen i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

I Oslo reagerte kommunen da innbruddet i Bodø ble kjent. Sigurd Grande er avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, og forklarer i en mail at vannbehandlingsanlegget i Oslo umiddelbart øket sikkerheten.

– Tidlig torsdag ettermiddag fikk Oslo kommune melding fra politiet om innbruddet i vannbehandlingsanlegget i Bodø. Da situasjonen var uklar, valgte etaten umiddelbart å øke sikkerhetsnivået ved anlegget.

Grande forklarer at de har betydelige sikringssystemer knyttet til sine anlegg, men vil ikke gå nærmere inn på hva disse er.

– Vi kan av hensyn til sikkerhet ikke gi nærmere informasjon om våre sikkerhetstiltak.

Flere kommuner undersøker

NRK har vært i kontakt med flere kommuner for å finne ut hva slags sikkerhetstiltak de har på sine vannanlegg.

I Bergen og Tromsø er de sikre på at deres tiltak er nok til å sikre vannkildene. Driftsleder i Tromsø kommune Tor-Inge Kjeldsen, sier at innbruddet i Bodø har ført til en ekstra sikkerhetssjekk.

– Det er bra å få en oppvekker. I dag har vi hatt gjennomgang av hvordan vi forvalter sikkerhetsanleggene vi har. Vi vet at det kan skje ting i dag, som kanskje ikke ville vært tilfelle for 15–20 år siden.

I Rana kommune forklarer Geir Staib at de har døgnkontinuerlig driftsovervåkning og alarm.

– Det er fornuftig å utveksle informasjon mellom kommunene, og vi har helt sikkert mye å lære. Hendelsen i Bodø gjør at vi får et bedre erfaringsgrunnlag for fremtiden, sier Staib.

Trude Bertnes, Narvik Vann Foto: Bente H. Johansen / NRK

I Narvik forklarer daglig leder i Narvik Vann Trude Bertnes, at alle kommuner trenger å se på økt sikkerhet i samsvar med det stigende trusselnivået i landet.

– Vi vil ta en ny runde i beredskapsgruppen vår for å se om det er noen tiltak vi må gjøre etter hendelsen i Bodø, sier hun.

Gjør en god jobb

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overvåker trusselbildet i Norge, og gir råd til kommunene om hvordan de skal sikre vannforsyningen til folk.

Fungerende avdelingsleder Nils Arne Skare mener de fleste kommuner gjør en god jobb.

– Det handler om å finne ut hvor sårbarhetene er, hva risikoene er, og hva slags tiltak som må til for å redusere risiko. Vi mener at det er et godt fokus på sikkerhet her til lands, og at folk kan drikke vannet sitt med god samvittighet.