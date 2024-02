– Drømmen var å bli proff. Når du er ung så ser du for deg å spille på de største scenene i Europa, sier Oscar Kapskarmo til NRK.

Han nyter den varme solen i Marbella på den spanske sørkysten. Det er her Glimt har hatt sin sesongoppkjøring.

Men veien hit var ikke på noen som helst måte gitt.

For bare et halvt år siden spilte han i 2. divisjon for Bodø-laget Junkeren.

Bodø/Glimt-spissen startet fotballkarrieren hjemme i helgelandsbygda Hattfjelldal i ung alder.

Det er langt fra Hattfjelldal til Marbella, hvor Glimt har vært på treningsleir i vinter. De dro rett fra Spania til Nederland før torsdagens møte i Serieligaen. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Det meste av tiden ble brukt på plenen eller den lokale fotballbanen.

– Vi hadde kun én fotballbane, men det var nok for oss, forteller han.

Torsdag kveld blir drømmen til virkelighet, når storlaget Ajax står på motsatt banehalvdel på mektige Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

Der venter stjerner som tidligere Liverpool-kaptein Jordan Henderson og stortalentet Brian Brobbey.

– Stort steg

I opptakten til Europa-kampene er det særlig ett spørsmål Glimt-supporterne stiller seg: Hvem skal spille spiss mot Ajax?

De siste ukene har navnet til Kapskarmo blitt stadig mer aktuelt.

Som den eneste spilleklare spissen i Glimt-troppen kan Oskar Kapskarmo starte på topp borte mot Ajax. Foto: Ola Helness / NRK

Den høyreiste helgelendingen er Kjetil Knutsens eneste rene spissalternativ mot Ajax. Både Runar Espejord og Kasper Høgh er ute med skade og fjorårets førstevalg Pemi Faris Moumbagna er solgt til Marseille.

For et halvt år siden spilte han altså 2.-divisjonsfotball for bydelsklubben Junkeren fra Bodø – og hadde ikke spilt på høyere enn nivå tre i Norge så sent som i fjor høst.

– Jeg var veldig overrasket da Glimt kom på banen, og gå fra å være semiprofesjonell til å spille i Eliteserien var en drøm som gikk i oppfyllelse.

24-åringen scoret mål i både Eliteserien og Europa i sin første Glimt-sesong. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Og nå skal du ut i Europa?

– Det er et stort steg, men hvis man jobber hardt over tid så tilpasser man seg nivået. Jeg føler at jeg tar nye steg hele veien, sier Kapskarmo selvsikkert.

Imponert av fysikken

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp har latt seg imponere av Kapskarmo.

– Han har gjort en bra jobb de gangene han har fått muligheten. Fra det jeg har hørt så er Kjetil Knutsen veldig fornøyd med ham.

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp sier at det ikke er helt heldig for Glimts del og kun ha en spiss tilgjengelig men Ajax. Samtidig roser han Oscar Kapskarmo. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

Torp trekker spesielt frem 24-åringens fysiske ferdigheter.

– Han virker uredd og har en ekstrem fysikk. Det er de kvalitetene Knutsen og co. har bitt seg merke. Han er en stor brautende fyr som tar for seg. Det blir man blendet av.

– Hvor unik er reisen hans fra 2. divisjon til Johan Cruyff Arena?

– Det er vel noen andre Glimt-spillere som har hatt en lignende reise fra andrelagsspill til AC Milan i Jens Petter Hauge. Det som er spesielt er at han slår seg opp i Glimt-systemet nå, etter at de er blitt en stormakt i norsk fotball.

Holder laget hemmelig

Onsdag stilte trener Kjetil Knutsen og nysigneringen Håkon Evjen på pressekonferanse før kampen mot Ajax.

Sistnevnte startet som spiss i den siste treningskampen mot Malmö FF, og er et annet alternativ på topp.

Kjetil Knutsen var ordknapp om lagoppstillingen mot Ajax på onsdagens pressekonferanse. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Knutsen ville imidlertid ikke avsløre lagoppstillingen dagen før kamp.

– Alle vet at Håkon er hentet som indreløper. Jeg forstår ikke spørsmålet, svarte han på om Evjen er tiltenkt spissplassen.

– Dere får svaret 75 minutter før kampstart. Vi har en plan, men det kommer vi ikke til å si så mye om i dag, sa treneren.

Evjen eller Kapskarmo på topp? Det er en av valgene Kjetil Knutsen må ta før kampen mot Ajax. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Da Evjen fikk spørsmål om det samme, brøt treneren inn før spilleren rakk og svare:

– Pass deg nå, sa Knutsen med glimt i øyet.

Evjen selv svarte at han kom tilbake til Glimt for å spille indreløper.

– Det er det som er i tankene fremover. Hvis jeg for eksempel skulle spilt venstreback, så hadde det også blitt jævlig spennende.

Bodø/Glimt spiller borte mot Ajax i Serieligaen torsdag klokken 21.00. Kampen hører du på NRK Sport på radio eller i NRK Radio-appen.