– Vi er veldig fornøyde med å slippe å bruke tid i rettssalen. Makrellen vår er og forblir kortreist, sier en lettet Øystein Rist til NRK.

Han har stått midt oppe i en bitter strid den siste tiden. En strid om makrell i tomat.

Øystein Rist er daglig leder for Insula-eide Lofotprodukt AS. Foto: Pressefoto

For i fjor høst lanserte nykommeren Lofotprodukt sine nye kortreiste bokser med makrell-pålegg.

Det gjorde at makrell i tomat-flaggskipet Orkla tente på alle pluggene.

De produserer Stabburet-makrell, og var rykende uenige i at Lofotprodukts makrell i tomat faktisk var kortreiste.

Tomaten var jo fra Portugal.

Matvaregiganten Orkla Foods Norge varslet at de ville ta saken til retten blant annet for misvisende markedsføring.

Trekker søksmålet

Men nå blir det ingenting av den varslede rettssaken. Lofotprodukter har inngått et forlik med Orkla Foods Norge.

– Vi vil heller bruke energien på å slåss om forbrukerne på butikken, fremfor å slåss med konkurrentene i en rettssak, sier Øystein Rist til NRK.

I en felles pressemelding fra Orkla Foods Norge og Lofotprodukt skriver de at de har inngått et forlik rundt merking av omega 3-innholdet i makrellboksene.

Det var berammet en rettssak i Salten og Lofoten tingrett i juni, men partene har nå kommet sammen og funnet en minnelig løsning. Søksmålet er trukket.

Det opprinnelige søksmålet inneholdt også bruken av begrepet kortreist i markedsføringen. Men dette er ikke en del av forliket.

Paul Jordahl er administrerende direktør i Orkla Foods Norge. Foto: Caroline Roca

– Vi er tilfredse med et forliket. I og med at vi er blitt enige om merkingen av omega-3, vil vi ikke rettsforfølge bruk av kortreist-begrepet videre, sier Paul Jodahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norway ifølge pressemeldingen.

Feil om Omega 3

Ifølge Orkla hadde Lofotprodukt merket produktene med for høyt innhold av omega-3 og feil med hensyn til sammensetningen av omega-3-fettsyrer.

Omega-3 kan bestå av ulike typer fettsyrer hvor noen er mer sunne enn andre, ifølge kommunikasjonssjef Dag Olav Stokken.

Kommunikasjonsdirektør i Orkla, Dag Olav Stokken.

– De deklarerer alt omega-3-innholdet som de sunneste fettsyrene, og det kan faktisk ikke stemme, sa Stokken.

Lofotprodukt mente de hadde alt på det tørre da NRK omtalte saken sist.

– Vi har analyser fra akkrediterte laboratorium som viser at vi er godt innenfor med det som står på boksen, sa Øystein Rist i forkant av rettstvisten.

De mente at de kun hadde skrevet en parentes feil i deklareringen. Straks de ble oppmerksomme tok de kontakt med Mattilsynet som godkjente at de brukte opp de resterende boksene.

I pressemeldingen skriver de at forliket innebærer at de gjør en endring i merkingen av omega-3-fettsyrer.

– Vi endrer en feil rundt måten DHA og EPA er deklarert i ingredienslisten på boksene, skriver Øystein Rist i Lofotprodukt.

Varslet sykkelstunt for å demonstrere

Etter at søksmålet var et faktum, varslet Øystein Rist i Lofotprodukter at han ville sykle fra fiskemottaket til fabrikken på Sunnmøre, for å vise et folkelig bevis på at det er kort vei fra hav til boks.

– Vi hadde lyst til å gjøre et nummer ut av kortreist makrell og møte alvoret med litt humor, forklarer Rist.

Øystein Rist viser stolt frem sin spesiallaga makrellsykkel, og lover masse show og sprell under reklamestuntet. Foto: Lofotprodukt

Men selv om rettssaken nå er avblåst, kommer han seg ikke unna den sju mil lange sykkelturen. Nå tar han det som et reklamestunt og har lovt å dele ut gratis makrell langs hele veien.

– Nå har vi sagt at vi skal sykle, så da må vi stå i det. Jeg ligger nå i hardtrening og spiser makrell for harde livet, flirer Rist.