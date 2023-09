I det røyken har lagt seg etter valget, står det en politisk branntomt igjen for Senterpartiet over store deler av landet.

Spesielt ille er det i Nordland.

– Jeg er både skuffet og overrasket, sier Frank Johnsen til NRK.

Han er leder i Nordland Senterparti.

I 2019 gjorde partiet et brakvalg i Nordland. Da sto distriktspolitikk høyt på agendaen og kampen mot sentralisering og kommunesammenslåinger var som fluepapir på frustrerte velgere.

Etter valget hadde Sp historiske 19 ordfører i Nordland.

Nå er historien en helt annen.

I en foreløpig gjennomgang NRK har gjort ser det ut som partiet kan miste så mange som 15 ordførere. I flere kommuner gjenstår det harde forhandlinger, men det ser ikke lyst ut for Senterpartiet.

Nedtur over hele landet

Partiet går ned over 10 prosentpoeng i 85 kommuner over hele landet, skriver Dagens Næringsliv.

I 19 kommuner faller partiet mer enn 20 prosentpoeng.

Partiet har gått mest ned i Andøy kommune i Nordland, med hele 43,5 prosentpoeng.

Her gjorde Sp et historisk valg i 2019, da de fikk 56 prosent etter å ha gått inn for å frede Andøya flystasjon. Nå sitter de igjen med 12,5 prosent.

På fylkestinget i Nordland går partiet tilbake 14,6 prosentpoeng.

– Vi var klar over at dette ville bli et vanskelig valg, men at det skulle gå så hardt utover oss hadde jeg ikke trodd, sier Johnsen.

Lakseskatt og Melkøya

– Hva er årsaken, tror du?

– Jeg tenker at vi lokalt blir straffet for ting regjeringen har gjort. Det gjelder for eksempel lakseskatten og Melkøya, kanskje særlig Melkøya. Måten det ble kommunisert på og tidspunktet er vanskelig for oss.

Det var ikke all verdens til stemning under senterpartiets valgvake i Bodø. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Johnsen tror også omstendighetene har gjort det vanskelig for regjeringen og Senterpartiet.

– Alt går feil vei. Matpriser, bensinpriser og strømpriser. Regjeringen får skylda uten at de nødvendigvis har skylda.

– Dere ser ut til å miste mange ordførere?

– Veldig mange vil ryke, også mange vi opplevde som trygge.

Johnsen nevner for eksempel Hattfjelldal på Helgeland der Arbeiderpartiet til slutt vant valget. Også nedgangen på Andøy var overraskende stor.

– Jeg skjønte at vi ikke kom til å gjøre samme valg på Andøy en gang til, men at det skulle gå så kraftig ned hadde jeg ikke trodd.