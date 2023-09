Valget er like rundt hjørnet. I mange kommuner er det tett og ordførerkandidatene jobber iherdig for å samle stemmer.

Ken-Henry Solhaug er i dag varaordfører for Venstre, men har som mål å bli ordfører etter valget.

I likhet med andre går han fra dør til dør for å sanke stemmer.

I slutten av august banket han på døren til en eldre kvinne med kognitivt svikt – og skal angivelig gitt henne en ferdigutfylt liste for Venstre.

Det bor drøye 6000 personer i Meløy kommune. I dag har Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre makten i kommunen. Foto: Kristin Eide Holdal

Her var blant annet hans eget navn krysset på, samt to partikollegaer lenger ned på listen.

I tillegg var det ført opp to andre kandidater, fra samarbeidspartiene Høyre og Arbeiderpartiet.

NRK har sett bilde av stemmeseddelen som kvinnen hadde fått.

Ordførerkandidat Solhaug hevder at han hadde blitt bedt om å hjelpe med å fylle ut stemmeseddelen.

– Det er gjort i god tro, i et godt lag og der noen ber meg om å hjelpe, sier han til NRK.

Pårørende reagerer på praksisen

Pårørende til den eldre damen sier til NRK at hun var på besøk onsdag kveld.

– Da lå det en valgliste på bordet. Den var fra Venstre.

Den eldre damen skal ha vært forvirret, forteller den pårørende.

– Hun fortalte at han (Solhaug) kom inn døra og hadde det veldig travelt. Han skal ha fortalt at han skulle bli ordfører i kommunen og gitt henne en liste som var ferdig utfylt.

Ordførerkandidaten fra Venstre skal ha hatt det veldig travelt og gått videre raskt.

– Jeg ble veldig forvirret. «Er det slik dere gjør det?», tenkte jeg, sier den eldre damen til NRK.

Den pårørende reagerer kraftig på praksisen.

– De utnytter eldre i en sårbar situasjon. Hun er veldig usikker, og blir forvirret. Jeg kjenner jeg blir irritert og sint.

NRK spør den eldre damen hva hun synes om praksisen.

– Jeg synes ikke det er greit. Det er ikke sånn en politiker skal oppføre seg.

Nektet først – nå legger han seg langflat

NRK har vært i kontakt med ordførerkandidat Solhaug. Han nekter for at han har delt ut lister som har vært ferdig utfylt.

– Jeg fyller ikke ut noen valgsedler. Hvis noen spør meg om råd har jeg en lapp i lommen med råd om de ønsker det fra meg.

– Så du har aldri levert ut en liste som er ferdig påskrevet?

– Nei, sa Solhaug først.

Ken-Henry Solhaug er ordførerkandidat for Venstre i Meløy. Han avviser at han har delt ut ferdigutfylte lister til velgere han har besøkt, men innrømmer å ha hjulpet et par med å fylle ut deres ønsker. Foto: Meløy Venstre

Etter at NRK sendte han et bilde av håndskriften på stemmeseddelen, innrømmer Solhaug at det var han som hadde fylt ut valglisten. Men det var etter ønske fra personen han var på besøk hos, sier han.

– Jeg innrømmer det og beklager stort. Det er ingen tvil om at det er jeg som har skrevet på listen. Det er bare å legge seg langflat. Men jeg ble bedt om å gjøre det, sier Solhaug.

Skal selv telle stemmene

Midt i valgkampen ble Meløy rammet av en tragisk båtulykke, som krevde livet til to tenåringer i kommunen. Derfor har Venstre valgt å ikke stå på stand i valgkampen.

I stedet har man brukt tiden på å banke på dørene til folk og dele ut partiprogram og valglister.

– Gang på gang blir man spurt av eldre om man kan hjelpe dem. Det er helt vanlig at folk ber oss inn, sier Solhaug.

Ordførerkandidaten sier at han gjerne hjelper til med råd om hva folk skal stemme, men at han vegrer seg for å selv sette pennen på papiret.

– Vi er en liten flokk i Meløy, og som medlem i formannskapet er man dermed selv med på opptellingen.

Her har det derimot skjedd en glipp, hevder ordførerkandidaten.

Om få dager bli det klart hvem som vil få makten inne på rådhuset på Ørnes i Meløy kommune. Foto: Kasper Holgersen

– Jeg har hjulpet maks to personer, og jeg har levert ut rundt 1500 lister.

Solhaug sier han ikke med viten og vilje har gitt stemmesedler til forvirrede, eldre mennesker.

– Hvis det har skjedd beklager jeg stort. Det kunne jeg gjerne gjort direkte til de pårørende også.

Han legger til at han leverer til mange i samfunnet – og at det er viktig for ham at alle har mulighet til å stemme på det partiet de ønsker.

– Jeg leverer for eksempel til de som er psykisk utviklingshemmede i postkassen, fordi jeg vil behandle de som likeverdige mennesker.

Valgforsker: – Ikke ulovlig, men uetisk

Solhaug sier at det tidligere har vært praksis i kommunen at partiene delte ut ferdigutfylte lister.

Også andre lokalpolitikere i Meløy som NRK har snakket med bekrefter dette.

Det reagerer valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning på.

Valgforsker Johannes Bergh sier praksisen med å dele ut ferdigutfylte lister ikke er ulovlig, men problematisk. Foto: William Jobling / NRK

– Det er problematisk hvis det har skjedd, men det er ikke ulovlig.

– Hvorfor er det problematisk?

– Det er fordi det er både hemmelig og fritt valg i Norge. Så det å bli utsatt for påvirkning, og indirekte eller direkte press om hva man skal stemme, er problematisk.

Han tror ikke praksisen er veldig utbredt, men Bergh har hørt om lignende saker tidligere.

– Jeg husker et tilfelle i Oslo der velgere med innvandrerbakgrunn, uten så god kjennskap til valgsystemet, fikk utlevert ferdigutfylte lister, sier han og legger til:

– Men så lenger man ikke tvinger noen, er det strengt tatt ikke ulovlig. Men det er problematisk og uetisk.

– Har man som politiker lov til å hjelpe folk med å fylle ut lister?

– De har lov til å gjøre det, men jeg syns det er å gå litt langt. Man kan oppfordre folk til å stemme på sitt parti, men personstemmene er opp til hver enkelt velger. Det er et spørsmål om hva som er riktig å gjøre.