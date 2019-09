Ordførerens siste valgkamp ble den verste: – Hadde ikke trodd vi skulle få såpass juling

Høyre har gjort sitt dårligste kommunevalg på 40 år, men noen steder er dagen derpå ekstra hard.

På Andøy i Nordland har striden om flystasjonen gitt et valgresultat utenom det vanlige.

Flystasjonen, som ble vedtatt nedlagt av regjeringspartiene og Ap i 2016, er kommunens viktigste arbeidsplass. Innbyggerne har følt seg overkjørt og er fortsatt sinte.

Og selv om Jonas Gahr Støre har blitt advart mot å drive valgkamp i øykommunen, er det likevel ikke Arbeiderpartiet som er den største taperen i Andøy.

I ordfører Jonni Solsviks siste valgkamp for Høyre, går partiet tilbake utrolige 35,6 prosentpoeng og endte med bare 5,6 prosent. Det betyr at de er mindre enn både MDG og SV. Fra å ha ni representanter i kommunestyret har Høyre nå én.

I motsatt ende av skalaen seiler Senterpartiet opp 45,7 prosentpoeng.

– Ja, hva skal man si. Vi hadde jo forventet at vi skulle gjøre et veldig mye dårligere valg enn det vi er vant til, men at vi så til de grader skulle få juling av velgerne slik vi har gjort nå, det hadde vi ikke ventet oss.

Gir seg etter 20 år

Den 67 år gamle mannen fra Sotra har vært ordfører i Andøy siden 1999. Hva som gikk galt nå, tror han er en blanding av Senterpartiets fremvekst og saken om flystasjonen.

– Det er fortsatt litt tidlig å gi seg ut på de store analysene, men det er klart at saken knyttet til Andøya flystasjon er en vesentlig faktor for valget i Andøy. Samtidig har Senterpartiet gjort det spesielt godt i Nord-Norge, noe som forsterker resultatet.

Den kommende pensjonisten innrømmer at det blir rart å gå inn på kontoret i dag.

– Det blir veldig spesielle dager, også er det all grunn til å gratulere Senterpartiet med et godt valg. Jeg tror de likevel kommer til å møte et Høyre som vil være med i et samarbeid for å skape nye Andøy.

– Har du en melding til moderpartiet?

– Både Ap og Høyre må analysere dette grundig. Våre tradisjonelle velgere sier nå er det nok og de vil åpenbart at de såkalte styringspartiene går en ny retning.

Et Orion-fly står på Andøya flystasjon. Stridens kjerne er at alle de nye maritime patruljeflyene P – 8 Poseidon, skal stasjoneres på Evenes. Foto: Kari Skeie

– Dramatiske konsekvenser

Stein Sneve, politisk kommentator for Avisa Nordland, beskriver det sjokkerende valget som en maktdemonstrasjon for Senterpartiet.

– Dette henger nøye sammen med nedleggelsen av flystasjonen på Andøya. Dette får dramatiske konsekvenser for lokalpolitikken der framover.

– Dette var en folkeavstemning om nedleggelsen av flystasjonen på Andøy, og Sp vant den, legger Undrum Jacobsen til.

Solsvik sammen med Jan Tore Sanner (H) og Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Arbeiderpartiet går nesten åtte prosentpoeng tilbake og ender på 13 prosent.

– Jonni Solsvik hadde ordførerkjedet for Høyre i 20 år, siden 1999. Nå ramler de nesten ut av kommunestyret, sier Undrum Jacobsen.

Senterpartiets fremgang er dramatisk ikke bare i Andøy, men over hele Nordland. I 19 kommuner er partiet nå størst. For fire år siden var tallet fire.

Her er noen av kommunene der Sp går mest frem:

Beiarn: Frem 23 prosentpoeng til 57,3 prosent.

Grane: Frem 16 til 59,7.

Hattfjelldal: Frem 7,5 til 45,8.

Saltdal: Frem 19,5 til 34,9.

Steigen: Frem 13,7 til 41,4.

Kommentatorene beskriver det som et politisk jordskjelv, og Sps ordførerkandidat i Bodø tror partiet aldri vil oppleve noe lignende igjen.