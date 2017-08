Ordføreren vil kun ha heltidsansatte på nytt omsorgssenter

I de 10 nye omsorgsboliger på Vollsletta i Bodø skal det kun ansettes folk i heltidsstillinger på dagtid. Sykepleierforbundet tror kommunen bare vil lykkes dersom de sørger for gode nok arbeidsforhold.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier at faste ansatte i hele stillinger gir bedre kvalitet og færre for brukerne å forholde seg til. I tillegg handler det om likestilling, mener ordføreren.

– I tillegg er veldig mange kvinner, særlig i helse- og omsorgsyrket, i deltidsstillinger og en stor del av dette er ufrivillig deltid, sier hun.

– Mener ulempene må begrenses

Sykepleierforbundet mener ulempebelastningene må begrenses for at kommunen skal lykkes. Dette er for at man ikke skal risikere økt belastning for dem som fyller heltidsstillingene.

– Kommunen må sørge for at de ikke har flere helgevakter, ikke har mer helgebelastning, og ikke større arbeidsbelastning, sier fylkesleder i Nordland Sykepleierforbund Gjertrud Krokaa, fylkesleder i Nordland sykepleierforbund.

Gjertrud Krokaa, fylkesleder i Nordland sykepleierforbund. Foto: Øystein Nygård / NRK

Det har vist seg andre steder at det kan være vanskelig å rekruttere sykepleiere til heltidsstillinger. LO-sekretær i Nordland Rita Lekang tror Bodø kommune er på rett vei.

– Det har jeg stor tro på. Det at det skal være heltid for dem som skal jobbe innenfor omsorgen, gjør også at ungdom finner det mer interessant å søke seg til denne typen stillinger, sier hun.

Vollsletta omsorgssenter skal kun bemannes med heltidsstillinger. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Håper heltidsstillingene blir mer vanlig

Bodø kommune skal lyse ut 18 stillinger ved dette senteret, og håper det kan bli starten på at heltidsstillinger i helsevesenet blir mer vanlig i kommunen.

– Da handler det først og fremst om en politisk vilje, så handler det om en administrativ vilje, så handler det også om en vilje hos de ansatte og deres organisasjoner, sier Pinnerød.

Også sykepleierforbundet ønsker seg heltidsstillinger.

– Det står 4 000 ledige sykepleierstillinger i dette landet. Det er flere som går på pensjon enn som utdannes og da sier det seg selv at det ikke bare er å hente nye. Vi ser det at der man er opptatt av ordentlige arbeidsforhold og lønna er grei, går det an, sier Krokaa.