Ordføreren takket ja til å bli kastet bløtkake på – nå avlyses stuntet etter reaksjoner

– Da jeg så annonsen syntes jeg det rett og slett var ganske latterlig.

Marianne Ilstad lo ikke da hun så annonsen i dag. Foto: Malin Nygård Solberg

Marianne Ilstad er én av innbyggerne som har fått merket konsekvensene av at Bodø kommune har retaksert boligene.

For hennes familie resulterte det først i en regning på 21.000 kroner. For å kunne betale var de nødt til å ta datteren delvis ut av barnehagen.

Ilstad har savnet ordfører Ida Pinnerøds stemme i debatten rundt eiendomsskatt.

– Hun har i det store og hele vært ganske fraværende, mener småbarnsmoren.

Så når hun så at ordføreren hadde takket ja til å stille opp som mål for bløtkakekastende håndballfans, synes Illstad det var ganske usmakelig.

Det var Bodø Nu som omtalte saken først.

Takket ja til å bli kastet bløtkake på

I en annonse i Avisa Nordland i dag kunne man lese at: «Som alle har fått med seg har det vært stor debatt rundt eiendomsskatten [ ...] Vi trekker ut 5 personer som får muligheten til å kaste kake. Midt i blinken er ordfører Ida Pinnerød».

Videre: «Rett før kampen eller i pausen får du muligheten til å se og for noen kanskje nyte at eiendomsskatten får seg en midt i fleisen».

– For oss som skal betale denne skatten er ikke dette særlig humoristisk. Hvis dette er et signal om at hun nå skal trå fram og uttale seg i saken, så gjør hun det på en veldig uprofesjonell måte, mener Marianne Ilstad.

– Hun burde vært ute fra dag én og gjort det hun kunne for å betrygge innbyggerne. Det har hun ikke gjort, mener hun.

– Skulle være gøy

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Daglig leder Vera Arntsen i Bodø Håndballklubb forteller like over klokken 15 i dag at de har valgt å droppe stuntet med ordføreren.

– Vi ser nå at det er kommet veldig uheldig ut – og velger derfor å avlyse seansen med ordføreren, og erstatter det heller med kakekasting på sportslig leder Tor-Arne Aga, som kom opp med denne geniale ideen.

Arntsen forteller at avtalen med Pinnerød ble gjort for lenge siden, før debatten om eiendomsskatten kom ordentlig i gang.

– Dette skulle bare være på gøy. Det var ikke et politisk motiv bak.

– Tar reaksjonene på alvor

Ordfører Ida Pinnerød selv forteller at grunnen til at hun i utgangspunktet takket ja, var fordi hun ønsket å støtte opp om håndballklubbens arbeid.

– Det var ikke min mening å gjøre narr av eiendomsskatten, og jeg tar reaksjonene på alvor.

Pinnerød sier hun stiller opp så ofte hun kan for ulike lag og foreninger i byen, for å støtte opp om arbeidet deres.

Glad over utviklingen

På den positive siden sier småbarnsmor Marianne Ilstad at hun er glad over utviklingen i saken vedrørende eiendomsskatt den siste tiden.

– Det virker som om at politikerne er i ferd med å få øynene opp. Jeg håper dette løser seg til det beste for alle.