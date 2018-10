Ordføreren innrømmer svikt da Reidun ble avvist på legevakten: – Slik skal vi ikke ha det

– Det er sterkt beklagelig at folk opplever å bli avvist på legevakten. Slik skal vi ikke ha det, sier ordfører Johnny Hanssen (Ap) i Brønnøy.

Tidligere denne uka skrev NRK om Reidun Sørheim som fortalte at hun ble nektet undersøkelse hos den kommunale legevakta i Brønnøy, til tross for at hun hadde en kraftig infeksjon.

Gjentatte ganger og over flere dager skal hun ha ringt til legevakta, men blitt avvist.

I mellomtiden vokste betennelsen langs kjeven, nedover halsen og oppover mot tinningen.

– Jeg trodde at jeg skulle stryke med. Men legen sa at «ingen hadde dødd av en tannrotbetennelse», fortalte hun.

Lagt i respirator og hasteoperert

Seks dager etter den første telefonen til legevakta, tok Sørheims søster affære og ringte til legevakta i nabokommunen Bindal. Der ble hun tatt imot umiddelbart.

En CRP-undersøkelse som måler infeksjonsgrad i kroppen viste over 300, mot en normalverdi på under ti, som betyr at situasjonen var kritisk og potensielt livstruende.

I all hast ble Sørheim sendt til St Olavs Hospital i Trondheim, hvor hun ble lagt i respirator og operert fra kjeven opp langs hodet. Hadde hun kommet én dag senere, ville ikke legene klart å berget livet hennes.

– Skal ikke være slik

– Innbyggerne skal føle seg trygge når de har behov for hjelp. Så er det opp til legevakten å vurdere hvilken behandling pasientene ska ha. Det forventer vi skal skje i Brønnøy også, sier ordfører Johnny Hanssen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fylkesmannen i Nordland har opprettet tilsynssak for å undersøke om legevakta i Brønnøy gjorde noen feil, da de ikke tok Sørheim inn til undersøkelse.

Kommunen ville først ikke kommentere saken, men i dag snur kommuneledelsen.

– Det skal ikke være slik at pasienter skal føle seg utrygge. De skal få den behandlingen på legevakten som de har krav på, sier ordfører Johnny Hanssen.

I svaret til Fylkesmannen har legevakten forklart at to av legene som Sørheim snakket med, har sluttet og at de ikke har lydlogg tilgjengelig.

Slik så Sørheim ut da hun forsøkte å få hjelp ved den lokale legevakta. Hun sier hun ble avvist gang på gang, til tross for sterke smerter og en antibiotikabehandling fra tannlegen som ikke ga bedring. Foto: privat

Fylkesmannen var ikke fornøyd med svaret og har derfor bedt om ytterligere informasjon.

Ordføreren er ikke fornøyd med at Fylkesmannen har måttet purre flere ganger på legevakten for å få informasjon om hva som skjedde da Sørheim kontaktet dem.

– Det er svært uheldig at legevakten ikke klarer å svare på en god måte. Jeg forventer at de får gitt et svar innen fristen, sier han.

Reiduns sak ikke enestående

NRK er kjent med flere alvorlige hendelser hvor folk skal ha blitt avvist på legevakten. Slik skal det ikke være, understreker ordføreren.

– Det som har skjedd er alvorlig og veldig beklagelig, sier Brønnøy-rådmann Pål Trælvik. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Også rådmann Pål Trælvik, som øverste leder for den kommunale legevakten beklager det Reidun Sørheim har opplevd. Heller ikke han har full innsikt i hva som gikk galt.

– Dette er legeinformasjon som rådmannen ikke får innsikt i. Likevel tar vi saken på det strengeste alvor.

– Er rutinene ved legevakta for dårlige?

– Det er vanskelig å si. Vi må gå gjennom rutinene for å se om dette er en ren menneskelig svikt eller en rutinesvikt.

– Kommer for sent

Reidun Sørheim synes det er på sin plass at den øverste ledelsen i kommunen beklager, men sier unnskyldningen kommer for sent for henne.

– Det jeg har opplevd var helt unødvendig. De har ødelagt livet mitt, og det er ikke slik det skal være i Helse-Norge.