Den 103 år gamle lærerutdanningen på Nesna skal offisielt legges ned i mai neste år.

Styret ved Nord universitet har allerede brukt millioner av kroner på konsulenter for å ta beslutningen.

Men håpet har langt fra vært ute for dem som har kjempet for å bevare skolen. Og tirsdag kveld ble det kjent at Sp og Ap går sammen om en snuoperasjon.

Senterpartiet og Ap har bestemt at de skal reetablere og ha en fullverdig høgskole på Nesna.

– Vi skal gjenopprette grunnskole- og barnehageutdanningen. Vi skal også se om vi kan legge enda flere tilbud dit, og vi vil ha et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning på Nesna, sier partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, til NRK.

Vil ta minst et år

Men selv om Høgskolen i Nesna har vært i drift i over 100 år, må de likevel gjennom den samme søknadsprosessen som andre for å bli høgskole igjen.

– Denne prosessen vil ta minimum ett år, skriver Nokut-direktør Kristin Vinjes, i en e-post til NRK.

Prosessen vil dermed ikke gå raskere til tross for at Nesna har vært høgskole tidligere.

– I tilsyn og i akkrediteringer vil Nokut forholde seg til regelverket, og det er de samme kvalitetskravene som stilles til utdanningsvirksomheten, uavhengig av hvor i Norge den måtte foregå.

– Vil tidligere akkreditering og studieprogrammer enkelt kunne videreføres på Nesna?

– Nei, det er ikke så enkelt, fordi det kommer helt an på innretning av en slik henvendelse. Uansett kan ikke Nokut gå inn og vurdere en slik sak i mediene. Vi er opptatt av at fremtidige studenter skal være trygge på at det er de samme kvalitetskravene som stilles til en eventuell utdanning på Nesna som andre steder.

I 2016 fusjonerte Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet. Universitetsstyret ved Nord Universitet vedtok i 2019 å legge ned lærerutdanningen på Nesna. For at lærerutdanningen i Nesna skal gjenoppstå som høgskole, må de ut av fusjonen og søke om å bli høgskole på nytt igjen. Søknaden skal vurderes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Flyttet lærerutdanningen

Rektor Hanne Solheim Hansen sto midt i stormen da styret ved Nord universitet bestemte seg for å legge ned skolen for tre år siden.

Rektor Hanne Solheim Hansen under en tidligere demonstrasjon for å bevare Nesna.

NRK intervjuet henne før det tirsdag kveld ble kjent at Ap og Sp går inn for en snuoperasjon.

Da påpekte hun at de har flyttet lærerutdannelse fra Nesna til Mo i Rana.

– Det betyr at vi har en lærerutdanning allerede på Helgeland. Blir det flere tilbud i samme region med det studentgrunnlaget, blir det konkurranse om studentene.

– Hva kan det føre til?

– Det kan i verste fall føre til at vi må redusere vårt tilbud i Mo i Rana, sa Hansen.

Lærerutdanninga i Nord universitet er i dag fordelt mellom Levanger, Mo i Rana og Bodø.

– I Levanger er det fullt, og så er det halvfullt i Mo i Rana og i Bodø. Jeg tror det kan være vanskelig å drive to lærerutdanninger på Helgeland.

NRK forsøkte tirsdag kveld å ringe Hansen tilbake for å høre hva hun tenker om saken nå som Sp og Ap har gått inn for å berge Nesna, men fikk da ikke svar.

Nesna har tilbudt lærerutdanning siden 1918

For få lærere i Nordland

Selv om lærerutdanninga ved Nord universitet i dag er delt mellom Bodø, Mo i Rana og Levanger, utdannes det ennå for få lærere i landsdelen, ifølge ordfører Hanne Davidsen (Ap).

Hanne Davidsen har kjempet for å beholde lærerutdanninga på Nesna siden nedleggingsvedtaket 26. juni, 2019

– Vi trenger å ta utgangspunkt i Helgeland sine behov for utdanning og utvikling. Det er vanskelig å rekruttere nye lærere i ledige stillinger i dag.

Davidsen sier til NRK at hun nesten ikke tror at det er sant, at studiestedet skal bestå.

– Vi har kjempet en kamp i to og et halvt år. Det er utrolig mye innsats som er lagt ned. Det er helt strålende.