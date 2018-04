Ordførere nekter å jobbe videre med frivillig sammenslåing

Bråket startet etter at regjeringa før helga bestemte hvor Tysfjord kommune skal deles.

Den 1. januar 2020 forsvinner Tysfjord fra kartet. Den ene delen slås sammen med Hamarøy i sør, mens den andre slås sammen med Narvik og Ballangen i nord.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen er svært misfornøyd og vil legge ned arbeidet med sammenslåingen. Foto: Sander Andersen / NRK

I dag gikk ordførerne i Narvik, Tysfjord og Ballangen inn for å legge ned arbeidet i den såkalte fellesnemnda, som skal gjennomføre kommunesammenslåingen.

– Vi innstiller nå til kommunestyrene i de tre kommunene at de skal si nei til frivillig sammenslåing, sier ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap).

Ordførerne reagerer spesielt på at regjeringa ikke har fulgt alternativet som Fylkesmannen i Nordland gikk inn for. I stedet var det alternativet fra Sametinget og Felleslista i Tysfjord som til slutt ble valgt.

For de tre kommunene i nord kan vedtaket bety tapte inntekter fordi et kraftverk og et planlagt vindkraftverk blir liggende i nye Hamarøy.

Snudde ryggen til kommunalministeren

I ettermiddag demonstrerte Edvardsen sammen med 200–300 personer i Kjøpsvik i Tysfjord.

Ordfører Edvardsen håper statsråden kommer nordover for å forklare.

Mellom 200–300 mennesker demonstrerte i Kjøpsvik i Tysfjord kommune i ettermiddag. De frammøtte er misfornøyd med at regjeringa ikke har hørt på deres innspill om hvor kommunen bør deles i to. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Her er det veldig mange sinte og frustrerte mennesker. Jeg er ikke helt sikker på om man har vært klar over hva man egentlig har gjort.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) vil tirsdag be kommunestyret legge ned alle verv i fellesnemnda. Det er prosessen frem mot den nye kommunegrensen både han og innbyggerne i dagens Tysfjord reagerer på.

– Jeg glad for nye Hamarøy sin del i at de får kraftlanlegget. Men dette er et ran, hevder han.

– Innbyggerne vil tape på dette

NRK har vært i kontakt med Felleslista i Tysfjord, som ikke ønsker å stille til intervju.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) at de nå avventer hva kommunestyrene gjør.

– Vi synes det er synd å høre at de ønsker å legge ned arbeidet sitt. Det er de som skal bygge den nye kommunen, men ved å legge ned arbeidet sitt, frasier de seg muligheten til å være med. Det vil ansatte og innbyggere eventuelt tape på.

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier delinga av Tysfjord vil sikre to bærekraftige kommuner. Foto: Agder Høyre

– Hvorfor gikk regjeringa mot anbefalingen fra fellesnemnda og fylkesmannen?

– Vi mener at Fylkesmannen i Nordland har gjennomført en god og grundig utredning, men vi har vektlagt noen momenter annerledes. Vi skal bygge to bærekraftige og sterke kommuner. Vi har vært opptatt av at nye Hamarøy, som er den minste kommunen, skal være sikra.

Når det gjelder eierskap til vann- og vindkraft, legger regjeringa opp til at kommunene skal bli enige seg imellom.