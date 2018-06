Ordfører: – De har klart kunststykket å rasere en frivillig sammenslåing

Ingen var forberedt på utfallet i kommunestyret i Tysfjord i dag. Men resultatet ble at Tysfjord kommune legger ned arbeidet med den frivillige delingen av kommunen, i protest mot kommunalminister Monica Mæland.

Et flertall på 10 mot 5 vedtok å stanse arbeidet i fellesnemndene med umiddelbar virkning, skriver Fremover.

– Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har klart å gjøre det kunststykket å rasere en frivillig kommunesammenslåing, sier Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) til avisen.

Ordføreren: – Kommunestyret eskalerte

I dagens kommunestyremøte i Tysfjord var det i utgangspunktet kun lagt opp til en orientering om kommunedelingen, som i 2020 skal ende opp med at Tysfjord blir delt i to mellom Narvik og Ballangen i nord og Hamarøy i sør.

Men kommunestyremøtet eskalerte, forteller ordfører Johansen.

– Og da endte det opp i dette ganske så kontroversielle vedtaket, sier han til NRK.

Og med det vedtaket vil altså ikke Tysfjord kommune lenger jobbe for å forberede delingen av kommunen. Fra før har også Narvik og Ballangen lagt ned arbeidet.

Grensen startet bråket

Alt var i utgangspunktet i den skjønneste orden i Tysfjord, hvor et flertall i kommunestyret frivillig gikk inn for å dele kommunen. Men da det ble kjent hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet ville at den nye kommunegrensen skulle gå, ble det bråk.

Les også: Truer med rettssak etter kommunedeling

En strek fra regjeringen har ført til fullt opprør, demonstrasjon og krangling i Tysfjord. Du trenger javascript for å se video. En strek fra regjeringen har ført til fullt opprør, demonstrasjon og krangling i Tysfjord.

Og til tross for at Tysfjord i april vedtok å fortsette arbeidet med kommunereformen, selv om Narvik og Ballangen hadde falt fra, forandret de altså mening i dag.

– Vi føler oss overkjørt, det er det som har skapt de store reaksjonene. Folk har en oppfatning av hva som er rett og hva som er galt, og det er ikke annet å forvente enn at det blir bråk, sier ordfører Johansen som er sterkt kritisk til hvordan departementet har argumentert for grensefastsettingen.

Monica Mæland og kommunaldepartementet har fått kritikk for grensen de satte i Tysfjord. Foto: Frode Berg / NRK

Han tilhører altså flertallet som mener at sørvestsiden av Tysfjord har fått altfor store arealer på bekostning av nordøstsiden som skal slås sammen med Narvik og Ballangen. Det er også her dagens kommunesenter Kjøpsvik ligger plassert.

– Vedtaket er ulovlig

Filip Mikkelsen, som representerer Felleslista i Tysfjord, ble tatt på senga av dagens vedtak og er sterkt uenig med flertallet.

Filip Mikkelsen i Felleslista mener vedtaket er ulovlig. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi hadde ikke ventet dette vedtaket, for saken var satt opp på sakslista uten forberedelser og uten innhold. I starten av møtet spurte vi ordføreren om hva som var hensikten med at kommunereformen sto som sak. Da svarte ordføreren at vi jo måtte diskutere saken. Det var utgangspunktet, altså drøftelser.

Men det endte med mer enn drøftelser og Mikkelsen sier at han betrakter vedtaket som ulovlig.

– At en så viktig sak kommer på bordet som et benkeforslag ut forberedelser, aksepterer ikke vi, og derfor har vi bedt om at dette blir sendt til lovlighetskontroll. Det er et uansvarlig vedtak.

Mikkelsen forteller at han er lei av omkampene i Tysfjord.

– Kommunereformen er vedtatt og har passert Stortinget to ganger. Nå må vi opptre ansvarlig som kommunepolitikere. Vi har ansvaret for innbyggerne og våre ansatte.

– Kan du forstå at de på nordøstsiden protesterer?

– Her er det to sider av fjorden som selvfølgelig har en mening om hvor grensen skal gå. Jeg skjønner at de protesterer, men de kan ikke først si at de vil følge opp Stortingets vedtak om kommunedeling, for så i neste omgang å si noe helt annet.

Kommunalminister Monica Mæland har ikke vært tilgjengelig for en kommentar i kveld.