Ordfører vil slette idrettslagets gjeld for Vegatrappa

Personlig mener ordfører Jon Floa (Sp) at kommunen bør slette 1,9 millioner kroner i gjeld til IL Vega. Men han trenger flertall i kommunestyret for å få det igjennom.

Det skriver Brønnøysunds Avis.

Trappa har siden det siste raset gikk i september 2023 vært stengt. Nå blir det opp til årsmøtet i idrettslaget om Vegatrappa skal bygges opp igjen.

Men idrettslaget har fremdeles 1,9 millioner i gjeld fra den originale byggegjelden på 2,9 millioner kroner.

– Det er vanskelig å se for seg at idrettslaget skal betjene dette lånet. Min personlige mening er at gjelden må slettes, men det er kommunestyret som skal bestemme dette, sier Floa til avisen.

Neste kommunestyremøte er 11. april, men Floa sier han ikke vet om denne saken kommer opp til behandling da. Årsmøtet i IL Vega skal tirsdag 19. mars avgjøre om det er flertall for at idrettslaget skal bygge opp trappa igjen.