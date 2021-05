Sponset studentbolig i Trondheim – det kan bli mulig for unge fra Vesterålen.

21 år gamle Ingeborg Vik Tobiassen er kommer fra Bø, men studerer i Trondheim.

Som mange andre har hun flyttet langt for å utdanne seg. I dag studerer hun for å bli ingeniør ved NTNU.

– Det var mest på grunn av utdanningen, så har jeg jo hatt lyst veldig lenge å flytte til Trondheim.

Mange reiser ut, men få kommer tilbake til Vesterålen, ifølge Tobiassen.

– De aller fleste i min krets har reist bort fra Vesterålen og gjerne langt unna. Mange får seg et liv der de studerer, sier hun.

Tobiassen trives godt med tilbudene i storbyen. Likevel veier tilhørigheten til Nord-Norge tyngre etter hun er ferdig utdannet. Foto: Privat

Den trenden vil ordfører Sture Pedersen (H) i Bø snu.

Ifølge VOL legger Vesterålen regionråd 200.000 kroner på bordet for å undersøke muligheten for å bygge eller leie boliger til de utflyttede studentene. Målet er å få dem til å flytte hjem igjen.

– Vi vil se på muligheten for å gå sammen for å bygge eller leie leiligheter for studenter fra vår region. Det gledelige er at samtlige ordførere i Vesterålen synes dette er et godt forslag, sier ordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune til NRK.

Forutsetningen er at de som får støtte binder seg til å flytte hjem til Vesterålen for en periode.

Ordføreren håper å komme raskt i gang med prosjektet og mener at også Tobiassen vil kunne nyte godt av ordningen dersom de får alt på plass.

– Det er noe jeg kunne ha gjort

Ingeborg Vik Tobiassen synes ideen fra ordføreren er en god idé.

– Absolutt, det er noe jeg kunne ha gjort. Jeg tror man kommer godt på vei med en sånn plan. Det er nok et tilbud som mange vil sette pris på.

21-åringen tror grepet er et steg i riktig retning, men etterlyser flere arbeidsplasser i hjemkommunen.

– Grunnen til at folk ikke flytter hjem er i hovedsak mangelen på arbeidsplasser. Det er kanskje en plass man kunne ha begynt.

Selv om Tobiassen allerede merker fordelene med livet i en større by – veier tilhørigheten og hjertet for Vesterålen opp:

– Jeg vet hva jeg gir opp, men jeg vet hva jeg vinner med å reise hjem. Det handler om hva du prioriterer som viktigst. Jeg flytter kanskje fra å være nære å ta en øl på Solsiden, men jeg vinner muligheten til å gå i 10 minutter før jeg er i frisk og vakker natur.

Sliter med å holde på ungdommene

Bø og flere kommuner i Vesterålen sliter i likhet med andre distriktskommuner med et innbyggertallet som blir lavere for hvert år.

Og det er spesielt unge som Ingeborg det er vanskelig å holde på.

– Over tid har vi altfor mange ungdommer som har reist fra vår kommune. Vi må få flere til å komme tilbake, sier Pedersen.

– Er dette nøkkelen for å snu befolkningsutviklinga?

– Det er i alle fall en av nøklene. Jeg tror dette kan være en vinnersak for studentene. Og ikke minst at vi holder kontakten, og får dem tilbake.

– Gjør dere nok for å skape arbeidsplasser for unge?

Ordfører Sture Pedersen håper at de får flere unge til å flytte hjem til Vesterålen etter endt utdanning. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det viktigste for oss er å skape spennende nye arbeidsplasser til ungdom. Distrikts-Norge har nok vær for dårlige til å omstille seg for fremtidens arbeidsplasser for de unge.

Bindingstid til Vesterålen: – Vinn, vinn

Nå legger de 200.000 på bordet for å finne ut om planen er gjennomførbar.

– De 200.000 skal brukes til ei utredning for hvordan vi kan komme oss i en posisjon hvor vi kan gjøre dette mulig.

For å unngå at ordningen blir utnyttet, vil de som eventuelt får tilbudet binde seg til å komme tilbake.

Det er ikke første gang Pedersen kommer med nye løsninger. I fjor kuttet de formuesskatten og gjorde Bø i Vesterålen til «Norges Monaco».

I Bø har de også tidligere hatt ordninger med stipendordninger for studenter som har flyttet ut med god erfaring.

– Da har de måttet binde seg til å komme tilbake å jobbe i vår kommune i to år. Og om de ikke kommer tilbake, må de betale tilbake stipendet. Jeg tror dette vil være vinn-vinn.