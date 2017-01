Ordfører måtte selv flys til Tromsø for akutt hjertebehandling

Vefsn-ordføreren fikk selv hjerteinfarkt for fem år siden.

– Da jeg våknet en kjente jeg med en gang at noe var galt. Da jeg kom til sykehuset i Mosjøen, ble jeg umiddelbart sendt videre med ambulanseflyet til Universitetssykehuset i Tromsø.

Løvdahl understreker at det var et lite infarkt. Men han fikk oppleve hvordan ordningen med at hjertepasienter må transporteres i fly fra Helgeland til Tromsø for å få behandling.

– Turen til Tromsø tok 75 minutter. Jeg ville bare brukt halve tiden dersom det hadde eksistert et såkalt PCI-senter i Bodø, sier han.

– Pasienter har dødd i flyet

Nesten 600 akutte hjertepasienter fraktes fra Nordland til Tromsø hvert år, viser nye tall. Her får pasientene sine tette årer blokka ut ved det spesialiserte hjertesenteret på sykehuset i Tromsø.

KLUMP I MAGEN: – Det er med en klump i magen at man gjennomfører slike transporter. Pasientene hadde fortjent et mer pasientnært og raskt tilbud, sier Benjamin Storm, anestesilege i Bodø og medlem i styret i Nordland legeforening. Foto: Barbro Andersen / NRK

Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

Nordland legeforening krever at Helse Nord oppretter et såkalt PCI-senter i Bodø. Denne uka fortalte anestesilege Benjamin Storm at hjertepasienter har dødd om bord i ambulanseflyet.

Felles ordfører-krav

Nå vil også et samlet ordførerkorps i Nordland ha denne behandlinga her i fylket. I dag møttes ett tjuetalls Nordlandsordførere i Bodø for å samle seg om ett felles krav.

– Vi kommer til å be om et møte med Helse Nord for å fremme vårt syn. I tillegg har vi sendt inn høringsuttalelser som kommunestyrene over hele fylket har vedtatt.

Avgjørelsen tas i februar

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. Men hvor god behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på.

I dag sendes pasienter i Nordland med hjerteinfarkt til Universitetssykehuset i Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. I februar skal styret i Helse Nord vurdere om dette tilbudet også skal opprettes ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Skjer det vil mange hjerteinfarktpasienter slippe en lang reise.

– Vi er mange ordføreren som har et stekt engasjement for et PCI-senter. Vi snakker på vegne av mange, og ser at det engasjerer bredt i befolkningen, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød.

Ordførerne skal i møte med Helse Nord før beslutninga tas i februar.

– Vi står sammen tverrpolitisk også i kommunestyrene og blant alle ordførerne. Vi mener dette er en helt nødvendig del av det medisinske tilbudet som innbyggerne i Nordland også må ha, sier Rana-ordfører Geir Waage.

– Mange hensyn å ta

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord sier det er mange hensyn å ta. I Tromsø er de skeptisk til et hjertesenter i Bodø.

Men ved ei etablering i Bodø vil mange hjerteinfarktpasienter, ikke minst fra Helgeland, slippe en svært lang reise.

– Det er et poeng at vi kan spare transport, både for pasientene og oss. Vi regner både på økonomi og det faglige. Det er de to forholdene som bestemmer hva vi ender opp med, sier han til NRK.