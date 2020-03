Et reisefølge på 32 thailendere har nylig kommet til Bodø Lufthavn fra Gardermoen.

De er på vei til Leknes, og skulle i utgangspunktet være to dager i Svolvær før ferden berer videre til Tromsø.

Men det ser dårlig ut for turistene.

I dag har ordføreren i Vestvågøy, hvor Leknes flyplass ligger, jobbet iherdig for å hindre dem i å komme inn.

Han tok opp telefonen og forsøkte å stanse dem alt på Gardermoen.

– Jeg ga beskjed til reiselederen om at de nå får 14 dager karantene, sier ordfører Remi Solberg.

Men da var de allerede gjennom passkontrollen og på vei nordover.

Ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg, ber myndighetene om hjelp til å stoppe turister på Gardermoen. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– De hadde visstnok fått beskjed om at det er kun reisende fra høyrisikoland som Italia og Kina som ikke får komme inn, sier ordføreren.

Men den thailandske reiselederen sier på sin side til NRK at hun ikke var klar over situasjonen i Norge.

– Vi kom hit sykdomsfri og har ikke vært i noen risikoland. Vi vet ikke hva som skjer videre i Lofoten nå, sier hun til NRK.

Hun sier de ikke fikk noe informasjon i Oslo.

– Vi burde ha fått beskjed, så hadde vi tatt et fly tilbake til Bangkok.

Den største gruppa skal allerede være i Lofoten. Noen er i Bodø, og en annen gruppe fra samme reisefølge er også på vei til Lofoten i et annet fly.

Reiselederen vil holde dem samlet.

Reiselederen for det thailandske følget som er i Nordland i dag. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Vil ikke ta samme fly

Det var kaos på flyplassen i Bodø, melder NRKs reporter som var til stede.

Øyvind Sivertsen jobber i Sjøforsvaret og skulle egentlig på samme fly som de fra Thailand, men har valgt å ombooke flyet til Leknes.

– Jeg er litt skeptisk og vil være varsom hvem jeg omgår. Jeg tar et senere fly, sier han.

Øyvind Sivertsen. Foto: Tor Arvid Bordewich Didriksen / NRK

– Det er spesielt at de slapp gjennom på Gardermoen i det hele tatt og har kommet seg helt til Lofoten.

Andre, derimot, reiser som planlagt.

– Dette er ikke veldig greit. Men nå har jeg vært på sykehuset i ti dager og vil gjerne hjem, sier Katrin Sørensen.

Hun har allerede sittet på venterommet med dem en stund, og krysser fingrene for at det går greit.

– Jeg tenker selvfølgelig på smitte, men dette er nytt for veldig mange. Sikkert ikke så lett å få alt til å fungere.

Fortsetter å få gjester

Ordfører Remi Solberg forteller at det nå befinner seg over tusen turister i Vestvågøy.

I går kom en gruppe tyskere til Evenes som ble hentet i buss og fraktet til Mortsund i Vestvågøy.

– Vi fortsetter å få gjester til Lofoten som vi ikke vil ha, sier Solberg.

Han etterlyser tydeligere retningslinjer for hvordan dette skal håndteres og ber reiselivsnæringa informere alle sine kunder om at de som kommer til Norge havner rett i karantene.

Turistene vil oppleve Lofoten – men blir satt rett i karantene når de lander. Nå ber ordfører om hjelp til å ikke slippe dem inn til Norge. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ber myndighetene stoppe folk på vei inn i landet

– Det som er viktig er å få ut informasjon om hvordan turistene skal forholde seg til dette. Ingen gjester forventer å bli losjert inn på et hotellrom eller ei rorbu i to uker, sier ordføreren.

Samtidig som de fleste må holde seg inne, vandrer det turister i gatene.

– Det gjør folk urolige.

Solberg vil at nasjonale myndigheter gjør noe for å stoppe turister til å komme inn i landet.

Foreløpig er det kommunelegene som har ansvaret.

– Vi må få hjelp til å stanse turistene. Jeg kan ikke tro at noen ønsker å reise til Norge hvis de er klar over hva som møter dem når de kommer. Det er et stengt samfunn.

Også reiselivsnæringa trenger hjelp.

Reiselivsleder i Destination Lofoten, Elisabeth Dreyer, synes det er rart at turister fortsatt får komme til landet.

– Og hvem er det som har myndighet til å holde turistene inne? Nå kommer de inn den ene delegasjonen etter den andre. Det er merkelig at de ikke stoppes, sier hun.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten. Foto: Tommy Andreassen

Avventer retningslinjer fra DSB

– Hvordan har turistene kommet seg så langt?

– Det lurer vi også på, sier fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

– Akkurat nå er det flere spørsmål enn svar.

Fylkesmannen har nettopp sendt hastebrev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og avventer retningslinjer for hvordan de skal håndtere turistene.

– I mellomtiden må fylkes- og kommuneleger snakke med hverandre, sier Karlsen.

Lovverket kan nå brukes til å fysisk hindre folk som ikke forholder seg til bestemmelsene om karantene.

– Vi skal ikke sende politiet på gjester som kommer til landet. Men i ytterste konsekvens man vi bruke lovens lange arm til å håndheve dette, sier Karlsen.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Husk at vi skal leve av turismen i fremtiden

Karlsen anbefaler folk å ikke skule på turistene som en smittekilde. Norge er på verdenstoppen i antall smittede per innbygger.

Kun to land har flere koronasmittede per innbygger enn Norge.

– Husk at vi skal leve av turismen i fremtiden også. Møt dem på en hyggelig måte og informer dem om tiltakene som er gjort, oppfordrer fylkesmannen. Nå venter fylkesmannen på retningslinjer fra DSB.