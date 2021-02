Astrid (28) rammes hardt av Boreals innstillinger: – Oppskrift på å bryte tillit

Astrid Regine Nässlander driver en delikatessebutikk i Steigen.

Den lille kommunen i havgapet utenfor Bodø er helt avhengig av hurtigbåt for å transportere både folk og varer til og fra distriktshovedstaden.

Også Astrid, som denne uken skulle sende matprøver til testing med hurtigbåten.

– Jeg sendte en mann ned til kaia for å sende prøvene av produktene mine til Bodø. Han måtte jeg følgelig betale.

Men da båten tidligere denne uken ble innstilt måtte hun kaste alt og ta alle prøvene på nytt.

Som å stenge motorveien inn til Oslo

Hurtigbåten inn til Bodø tar omtrent en time. Skal du kjøre bil kan det ta opp mot fire timer på vinteren. Denne uken ble båten innstilt tirsdag, onsdag og torsdag formiddag.

Nesten tre dager var bygda uten tilgang på sin hovedfartsåre inn til Bodø.

Ordfører Aase Refsnes. Foto: Karoline O.A Pettersen / Karoline O.A Pettersen

– Jeg opplever dette som fryktelig frustrerende. Vår kystbefolkning føler de ikke kan stole på sin reisevei og kollektivtransport. Og de som reiser nå er helt avhengig av reise, enten i forbindelse med jobb eller sykehusbesøk, forteller ordfører Aase Refsnes.

– Vi kan ikke leve med den uregulariteten og uforutsigbarheten som er nå. Vi er alle frustrerte, men enige om å si ifra på en ordentlig måte.

– Det er som om vi skulle stengt motorveien inn til Oslo, legger hun til.

FLERE DAGER UTEN: Hurtigbåten ble innstilt flere dager på rad. Beboerne i Steigen fortviler da dette er den vanligste måten å komme seg inn til Bodø. Foto: Reidar Berg / Reidar Berg

– Oppskrift på å bryte tillit

Gründeren Astrid har vært fastboende i Steigen i fire år.

Hun forteller at det er svært variabelt hvor ofte hurtigbåten er kansellert. Noen perioder er den ofte innstilt, andre perioder går det helt fint.

Hun sier i tillegg at hun savner ordentlig informasjon fra Boreal de gangene ruta innstilles.

– Det er merkelig at det er så dårlig informasjon. Det er en oppskrift på å bryte tillit.

– Uholdbar situasjon

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Bent-Joacim Bentzen, sier han har stor forståelse for frustrasjonen i Steigen.

– Situasjonen er uholdbar. Vi har en tett dialog med Boreal, og vi må unngå at slike ting skjer i fremtiden.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Bent-Joacim Bentzen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Hvilke konsekvenser får dette for Boreal?

– Vi har flere tiltak som vi kan bruke, blant annet bøtelegging. Dialogen rundt dette vil jeg ha opp mot Boreal fremover. Vi har spurt hvordan dette er mulig, og jeg forventer at det blir kartlagt. Vi skal ha klare svar på hvilke tiltak som blir gjort for at dette ikke skal fortsette å skje.

– Burde Nordland fylkeskommune tatt mer ansvar?

– Vi har et ansvar for at forpliktelsene i kontrakten blir fulgt opp. Vi følger dette opp fortløpende gjennom dialog med rederiet, både når hendelser skjer og ellers. Kort fortalt forventer vi at båtruten skal gå i henhold til den avtalen vi har, men det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette gir.

Boreal: – Ansatt var i karantene

I en e-post til NRK beklager kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal at hurtigbåten ble innstilt.

– Innstillingene denne uken skyldtes en medarbeider som ble satt i koronakarantene grunnet nærkontakt. Det ble jobbet på spreng med å finne en erstatter, og dette løste seg heldigvis torsdag ettermiddag.

Fadnes viser til at de siden oppstart og frem til i dag har hatt en regularitet på 98,7 prosent på Nordlandsekspressen.

Nå jobber selskapet med å hente inn flere vikarer for å unngå innstillinger.

– Vi vet hvor viktig Nordlandsekspressen er for folket langs kysten, og beklager på det sterkeste ulempene innstillingene har medført.