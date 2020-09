Fylkesmannen foreslår nemlig å justere grensen mellom Brønnøy og Sømna kommuner på Helgeland.

Konkret vil fylkesmannen i Nordland overføre Trælnes og Reinfjord krets. Det melder de i en pressemelding onsdag.

Førstnevnte krets deler etternavn med Brønnøy-ordfører Eilif (Sp).

Følgelig blir han direkte berørt, skriver Brønnøysunds Avis. De har gitt forslaget navnet «Træxit».

– Da må jeg vel flytte. Loven er soleklar på dette. Det er ganske spesielt, sier en overrasket ordfører Trælnes til avisa.

Innbyggernes ønske

Ordføreren er trolig den mest profilerte av de i underkant 200 innbyggerne som blir direkte berørt av grensejusteringen.

Det hele startet med at en stor del av innbyggerne på Trælnes for tre år siden signerte på en søknad om å justere grensen.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen, sier kommuneloven er tydelig. Foto: Kjetil Rydland / NRK

Argumentet var kortere avstand til kommunale tjenester som barnehage, grunnskole og helsetjenester for barn i nabokommunen.

Politikerne i Brønnøy motsatte seg ønsket da de i 2018 behandlet saken.

Langt mer positiv var kommunestyret i Sømna.

Sistnevnte får nå støtte av kommunaldirektør Egil Johansen hos fylkesmannen.

– Demokratihensyn taler også for at innbyggerne gjennom valg og deltakelse skal kunne påvirke beslutningene i den kommunen de mottar kommunale tjenester fra, sier han i pressemeldingen.

Ordfører: – Kommer en reaksjon

Det skaper imidlertid utfordringer for ordfører Eilif Trælnes, som tok over makten ved valget i fjor høst.

Han sier til NRK at han trodde avgjørelsen var en spøk, og savner informasjon fra fylkesmannen.

Her ligger de to kretsene som fylkesmannen foreslår å flytte til nabokommunen Sømna. Foto: Illustrasjon

– Vi ønsker jo ikke å miste innbyggerne våre. Det handler også om kommuneinntekter.

Ordføreren legger til at de vil ta opp saken, og at det «vil komme en reaksjon».

Han medgir at han selv også haver i en spesiell situasjon, men vil ikke snakke for mye om det.

– Men jeg har jo bodd på Trælnes i hele mitt liv.

Jusprofessor: – Kan måtte flytte

Jan Fridthjof Bernt er jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Han svarer enkelt og greit på spørsmålet om en ordfører må ha bostedsadresse i kommunen:

– Ja.

Og her er loven helt firekantet, påpeker Bernt overfor NRK.

– I det øyeblikket man flytter ut av kommunen, mister man automatisk sin valgbarhet, forklarer jusprofessoren.

Bernt understreker at det også gjelder etter at vedkommende er valgt, og at det avgjørende er hva som står i folkeregisteret.

– Hvis denne grensejusteringen blir gjennomført må han enten flytte eller gå av som ordfører.

Anbefalingen er nå sendt til Kommunaldepartementet.

Egil Johansen hos fylkesmannen i Nordland har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag kveld.