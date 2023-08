Ordfører i Alstahaug vil gi 21 millioner kroner til operasjonsrobot

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug kommune, vil forhindre at sykehuset i Sandnessjøen havner bak i prioriteringene.

Derfor vil han finansiere for operasjonsrobot.

Det skriver iSandesjøen.

Til avisen forklarer Talseth at innkjøpet vil være med på å sikre at Sandnessjøen får samme tilbud som i Rana, og dermed minske faren for at sykehuset i Sandnessjøen mister flere funksjoner.

Han sier til avisen at han vil legge frem saken i kommunestyret.

Dette kommer opp da Harstad kommune tidligere denne uken bestemte seg for å bruke millioner til ny operasjonsrobot på Harstad Sykehus.