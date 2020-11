Den siste fredagen i november har blitt en av de største handledagene i Norge. I fjor brukte nordmenn 3,65 milliarder kroner på Black Friday.

Selv om butikkene lokker med store rabatter, blir den amerikanske handledagen også kritisert.

I Bodø vil ikke den lokale optikeren være med.

Optiker Rakel Aurjord og daglig leder Hege Aaserud Pedersen i K. Hansen Optik i Bodø lokker ikke med et eneste Black Friday-tilbud. I stedet inviterer de 35 personer tilknytta Kirkens Bymisjon til gratis synstest og et par briller. Foto: kari skeie

Daglig leder ved K. Hansen Optik, Hege Aaserud Pedersen, har i stedet invitert en kundegruppe som vanligvis ikke tar seg råd til besøk.

Butikkeieren setter av dagen til å gi 35 personer med tilknytning til Kirkens Bymisjon, gratis synsundersøkelse og et par briller.

– Det føles mye bedre å hjelpe andre. Spesielt denne dagen. Det er veldig mange som ikke har råd til å fly rundt å handle på Black Friday.

Aaserud Pedersen er ikke er imot tilbud. Hvert år har butikken hennes januar-salg, men Black Friday mener hun er problematisk.

– Det er måten det blir gjort på. Det skal gis bort varer. Folk blir gale og løper tulling rundt. Dette liker vi ikke. Vi velger å gjøre noe helt annet.

Ser fram til å bli kvitt hodepinen

Én av dem som har time hos optikeren på fredag er Kitt-Anne Hansen.

Den tidligere rusmisbrukeren har de siste årene verken hatt kapasitet, mulighet eller råd til å skaffe seg skikkelige briller.

Brillene hun har hatt de siste årene, har ikke vært ideelle.

Kitt-Anne Hansen ser fram til å bli kvitt hodepinen. Foto: kari skeie

– Dette betyr at jeg kan få et par briller som er tilpasset synet mitt. De butikkjøpte brillene, som jeg har hatt siden 2006, kan jeg legge til siden.

– Brillene jeg har i dag har kosta fra 10 til 49 kroner, men de er ikke tilpasset synet mitt. Kanskje det blir mindre hodepine, kanskje jeg kommer til å se litt bedre?

Hansen driver i dag den rusfrie kaféen Ovenpå. Hun setter stor pris på at optikeren vil bruke Black Friday til å hjelpe henne og andre.

– Jeg kjenner til veldig mange som er i rusmiljøet og veit at veldig mange av dem ikke har mulighet til å prioritere sånne ting.

Gode tilbakemeldinger

Den lokale optikeren i Bodø har aldri deltatt på Black Friday.

Hege Aaserud Pedersen sier Black Friday er spesielt vanskelig for små butikker. Skyhøye rabatter skal tjenes inn igjen. Prisen for å være med, kan bli for høy.

I fjor stengte hun butikken og dro på tur til København med de ansatte. Etter at lokalavisa skrev om saken har hun fått mange positive tilbakemeldinger på at de ikke deltar.

Dette er Black Friday Foto: Carlo Allegri / Reuters Ekspandér faktaboks Black Friday er en årlig handledag som faller dagen etter Thanksgiving i USA.

Det er alltid den fjerde fredagen i måneden. I år er datoen 27. november.

Dagen er tradisjonelt begynnelsen på julehandelen.

Mange utsalgssteder åpner allerede på natta og tilbyr salgsvarer, ofte i et begrenset antall eller tidsrom. Kilde: Wikipedia og Virke

Hun sier også at uten samarbeidspartnerne sine, hadde det ikke gått. Alt fra brilleglassleverandør, regnskapsfirma og leverandører på innfatninger og solbriller, stiller opp.

– Jeg tror veldig mange foretrekker å gjøre noe annet enn å ha Black Friday-tilbud i uker og dager i forkant. Jeg tror at folk synes det er ok å roe litt ned. Kanskje hjelpe hverandre. Ikke minst i disse tider. Det er mange som sliter.